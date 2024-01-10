Американист: Болезнь может стать поводом для отставки главы Пентагона

Tекст: Евгений Поздняков

«Ситуация с болезнью Ллойда Остина куда серьезней, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что многие политики в Вашингтоне постепенно меняют взгляды на происходящие в мире военные конфликты. Сейчас у США уже имеются две крайне напряженных точки – Украина и Ближний Восток. Растет неопределенность и вокруг Тайваня», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«И очевидно, что в Белом доме настроены на повышение ставок путем наращивания конфронтации в этих зонах. Это, в свою очередь, требует безоговорочной лояльности от Ллойда Остина, который выглядит более прагматичным человеком. Думаю, у него серьезно разошлись взгляды на будущее текущих конфликтов с политическим руководством страны», – подчеркивает политолог.

«Именно поэтому Белый дом и решил воспользоваться болезнью министра обороны. Опасный диагноз может стать хорошим предлогом для того, чтобы отправить в отставку противящегося главу военного ведомства. Если же сторонам удастся прийти к общему знаменателю, то конфликт замнут, а Остину не придется покидать Пентагон», – резюмирует Васильев.

Ранее в США инициировали официальное расследование причин, по которым глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации. С данным требованием выступил глава комитета Палаты представителей Конгресса страны по делам вооруженных сил Майк Роджерс. Он отметил, что всю информацию по этому вопросу необходимо изучить как можно быстрее.

В частности, парламентарий запросил всю переписку Пентагона и Белого дома с 1 по 9 января. По его словам, в основе как контртеррористических операций, так и контроля над ядерными силами лежит убежденность в способности министра обороны США «принимать решения», в связи с чем ведомство не может функционировать должным образом, если во главе него стоит человек, «скрывающий свою недееспособность».

Напомним, 1 января Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры», однако общественность была уведомлена об этом лишь спустя четыре дня. Более того, о тяжелом состоянии главы Пентагона не было известно и Белому дому, пишет Politico. По данным издания, сведения о происшествии скрывались и от чиновников военного ведомства.

В другом материале газета пишет о том, что сокрытие Остином информации от его ближайших коллег и советников стало шоком для всего ведомства. «Он принял осознанное решение не делиться чем-то столь важным с президентом страны. Это было безрассудно и безответственно», – цитирует издание неназванного представителя Пентагона.

Как выяснилось позже, министру обороны США диагностировали рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. В официальном заявлении Пентагона отмечается, что болезнь была обнаружена «на ранней стадии, и прогноз на выздоровление – отличный». При этом Остин, находясь в больнице, ни разу «не потерял сознание и не подвергся общей анестезии».

Тем не менее полное восстановление главы Пентагона может стать «долгим процессом». Интересно, что врачи диагностировали военному рак еще в конце декабря, однако о диагнозе в Белом доме узнали лишь 9 января. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, состояние Остина ни на минуту не угрожало защите интересов США.