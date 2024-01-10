Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.22 комментария
Конгресс США начал расследование против главы Пентагона
В Палате представителей Конгресса США начали расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона Остина
Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майк Роджерс инициировал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о госпитализации и «неспособности» выполнять свои обязанности.
Роджерс требует как можно быстрее предоставить информацию и документы о госпитализации Остина, об отданных им приказах и о передаче полномочий. Кроме того, Роджерс хочет получить всю переписку Пентагона и Белого дома с 1 по 9 января. Соответствующие письма были направлены самому Остину, его заместителю Кэтлин Хикс и главе аппарата министра обороны Келли Магсамен, передает ТАСС.
Роджерс подчеркнул, что в основе как контртеррористических операций, так и контроля над ядерными силами лежит убежденность в способности министра обороны США «принимать решения». Он указал, что Пентагон должен работать «в условиях атаки со стороны врагов». Это ведомство «не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность», заявил Роджерс.
Напомним, в обнародованном Пентагоном заявлении медиков сообщается, что у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. Пентагон несколько дней скрывал факт его госпитализации. Белый дом также подтвердил, что узнал о диагнозе утром 9 января.