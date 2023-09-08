Американский разведчик назвал «отстоем» поставленные Украине ЗРК Patriot

Экс-разведчик США Риттер: Россия взрывает радары к ЗРК Patriot на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что системы Patriot на Украине не работают. Единственной возможностью для их полноценного применения стала бы передача управления опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки, передает РИА «Новости» слова эксперта.

Украинские военные, по его словам, прошли лишь базовую подготовку и могут только включать установку, переводя ее на автоматическое управление. В таком режиме, объяснил Риттер, установки работают благодаря специальным радарам.

Российские военные, продолжил бывший американский разведчик, взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. В результате американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов, сказал Риттер.

«Патриоты» – отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», – заключил бывший разведчик.

Ранее Риттер рассказывал, как российские силы истощают запасы ракет к западным зенитным комплексам Patriot («Пэтриот»), поставленным вооруженным силам Украины.