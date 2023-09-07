  • Россия созвала заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
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    Украина лишила Госдеп финансового прагматизма
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов
    Гавайцы призвали к отделению от США
    Россия удвоила число дипломатов в КНДР
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    В парламенте Грузии собрали подписи для начала импичмента Зурабишвили
    Лондон ввел санкции против 11 россиян за кибератаки
    Международные резервы России за неделю выросли на три млрд долларов
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    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    62 комментария
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    34 комментария
    7 сентября 2023, 20:54

    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's

    Захарова прокомментировала фото главы МИД Украины Кулебы и госсекретаря США Блинкена в McDonald's

    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поход главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в McDonald's, отметив, что раньше продавали Родину за бочку варенья и корзину печенья, а сейчас – за кулек картошки и пирожок.

    Дипломат подчеркнула в своем Telеgram-канале, что это символичная фотография. Захарова также отметила, что раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья», а сейчас – за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой. «Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки», – добавила Захарова.

    Ранее Кулеба рассказал Блинкену, зачем в студенческие годы ходил в McDonald's.

    Напомним, в июле 2021 года Захарова сравнила «кипу печенек», которую самопровозглашенный «лидер Белоруссии» Светлана Тихановская получила от президента США Джо Байдена с гайдаровским Мальчишом-Плохишом, которому за предательство буржуины дали целую бочку варенья и корзину печенья, а также провела аналогию с раздачей печенья Викторией Нуланд протестующим на Майдане в 2014 году. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала на Майдане не печенье, а сэндвичи.

    7 сентября 2023, 15:07
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.

    Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».

    При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.

    Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.

    Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.

    Коментарии (35)
    7 сентября 2023, 13:05
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена деятельность группы, отправлявшей за границу компоненты к боевым самолетам и вертолетам, запчасти передавались в том числе для нужд украинской армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Организованная группа специализировалась на незаконном обороте продукции военного назначения и на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запчастей для военной авиации, сообщили в Центре ТАСС.

    Группа состояла из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии. Они на постоянной основе закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, потом эту продукцию поставляли иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ.

    Всего изъято свыше 100 изделий для боевой авиатехники, получены документальные материалы об участии подозреваемых в организации ремонта комплектующих украинских самолетов и вертолетов.

    В июне ФСБ разоблачила завербованных украинской стороной двух бывших сотрудников курского оборонного предприятия, передававших документы и образцы изделий, применяемых при создании вооружений для ВС России.

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    7 сентября 2023, 12:28
    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга премьер-министра Армении Пашиняна Анна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским
    @ @Anna Hakobyan

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выложила в Facebook (запрещен в России) совместное фото с украинским президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

    Так, на опубликованной фотографии запечатлено, как Акопян пожимает Зеленскому руку на встрече в Киеве третьего «форума первых леди и джентльменов», передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье.

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    7 сентября 2023, 14:32
    Украинка пожаловалась на «издевательство» в Израиле в виде общения на русском

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле и «отдельное издевательство» в виде общения на русском

    Tекст: Антон Никитин

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле, начавшиеся сразу же по прилете в Тель-Авив проблемы, последующую депортацию и «отдельное издевательство» в виде общения с работниками паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион на русском.

    Женщина рассказала в беседе с «Украинской правдой», что в декабре 2022 года она через Польшу прилетела в Тель-Авив, чтобы по приглашению друзей провести в Израиле зиму. Однако сразу же по прилете в аэропорт Бен-Гурион начались проблемы: на паспортном контроле долго изучали ее документы, после чего приказали ждать решения в зале ожидания, передает РИА «Новости».

    Вскоре Ирину вызвали на «пятиминутное» собеседование, сотрудница задала два вопроса: есть ли у нее дети и замужем ли она. Получив отрицательный ответ, на киевлянку посмотрели «с осуждением» и заявили, что она «может оформить здесь брак», после чего вновь отправили ждать.

    Как утверждает украинка, в зале ожидания не давали еду и воду, а купить что-либо было невозможно. «Мы все познакомились, среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого», – пожаловалась она.

    Во время второго «собеседования» сотрудник таможни начал спрашивать украинку, зачем она приехала на 90 дней, но объяснение про конфликт и проблемы с инфраструктурой вызвало у него насмешку. Ночью Ирину вызвали и заявили, что ее дело «сейчас будет рассматривать министр иностранных дел», после чего она поняла, что над ней «насмехаются».

    «Отдельное издевательство, которое я заметила, – речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не хотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента, поэтому я подумала, что они являются выходцами из России», – возмутилась Ирина.

    Спустя трое суток сотрудник аэропорта передал женщине документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь». При этом на борту, на котором киевлянка вылетела из Израиля, были еще 16 ее соотечественниц, которые прилетели компанией-лоукостером и сразу же на выходе из самолета и без проверки документов были депортированы.

    «Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду. Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», – утверждает Ирина.

    В августе сообщалось, что в Польше молодые женщины стали испытывать неприязнь к беженкам с Украины из-за опасений, что украинки отберут у них потенциальных мужей. В апреле на украинских беженок, уводящих из семей супругов, пожаловались британки.

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    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

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    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

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    7 сентября 2023, 06:21
    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине

    CNN сообщил о разногласиях между странами из-за проекта коммюнике саммита G20 по Украине

    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине
    @ IMAGO/Hindustan Times/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую спецоперацию, G7 и ЕС не могут с этим согласиться, заявил источник в ЕС.

    Источник заявил, что обсуждение «было очень сложным», Россия и Китай «отказались повторять формулировки», которые были озвучены на саммите в Индонезии. Предложенный вариант «недостаточен для G7, Европейского союза», он «не идет достаточно далеко» и должен стать более «глубоким». «Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    При этом Bloomberg со ссылкой на французского чиновника утверждало, что страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

    По словам представителя французских властей, Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике, в том числе в вопросах, касающихся конфликта на Украине, а само заявление не поддерживают только Россия и Индия, передает ТАСС.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать Украину саммит G20. В июле министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не приняли совместное заявление из-за расхождений по российско-украинскому конфликту, сообщила глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.

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    7 сентября 2023, 14:44
    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент

    Американист Дробницкий: США воспользуются законом 20-летней давности для передачи Украине российских денег

    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы могут воспользоваться лазейкой в собственном законодательстве и отправить Украине деньги российских бизнесменов. Конфисковать государственные активы России США пока не могут, поэтому нашли другой способ изъятия денег. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее США впервые решили передать Украине средства, конфискованные у российских предпринимателей.

    «Средства, которые Вашингтон планирует передать Украине, принадлежат конкретному человеку, а не государству. Конфисковать наши активы США пока не могут. Во-первых, это нарушило бы всю мировую финансовую систему. А во-вторых, для подобного действия просто нет юридического обоснования», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Деньги частного лица изъять легче. Механизм конфискации таких средств давно отработан в США. «Патриотический акт» 2001 года позволяет Штатам признать средства российского бизнесмена незаконными и забрать их. Для этого зачастую не требуется даже решение суда. Затем Вашингтон может распоряжаться финансами по своему усмотрению», – акцентировал он.

    «В целом, Штаты создают прецедент, которым в скором времени могут воспользоваться страны ЕС. И под удар попадут именно частные деньги, которые европейцы арестовывали по тем или иным причинам. Конкретные механизмы конфискации будут зависеть от страны», – полагает эксперт.

    «Кроме того, США в очередной раз использовали доллар в качестве оружия и подорвали доверие к валюте. Поэтому сейчас надо наиболее активно выстраивать международную финансовую архитектуру со странами БРИКС. Это сделать сложно, но необходимо», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон впервые решил передать Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Средства планируют направить на поддержку ветеранов ВСУ. Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» бывших солдат направлено 5,4 млн долларов. Такую же сумму американцы конфисковали у предпринимателя Константина Малофеева.

    Данное решение осудили в российском МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что инициатива Соединенных Штатов по факту является воровством. Передача конфискованных средств также ставит под сомнение неприкосновенность частность собственности и показывает другим экономическим операторам риски работы с Вашингтоном.

    Вместе с тем, в США анонсировали новый пакет помощи Украине на сумму более чем 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военные и гражданские нужды.

    Вашингтон передаст Украине оружия и снаряжения на 175 млн долларов из арсеналов Пентагона. В пакет военной помощи войдут компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее оборудование. Также США отправят ВСУ снаряды для танков Abrams с обедненным ураном.

    Еще 300 млн долларов США выделили правоохранительным органам Украины, чтобы способствовать «восстановлению и поддержанию правопорядка» на территориях, которые, как заявил Госдеп, подвергаются российским ударам.

    Коментарии (20)
    6 сентября 2023, 23:48
    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова

    Высший антикоррупционный суд Украины велел возбудить уголовное дело против нового министра обороны страны Умерова

    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова
    @ Thomas Imo/Photothek/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В конце августа украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело против нового министра обороны Рустема Умерова в связи с превышением им должностных полномочий на посту главы Фонда госимущества, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что Умеров и его заместители продавали компаниям, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Чтобы хищение госимущества не вскрылось, он мешал собрать наблюдательный совет компании, который мог вынести вопрос на рассмотрение кабмина Украины. Член совета «Центрэнерго», который вскрыл преступление, был уволен Умеровым. В ВАКС считают, что эта информация «требует проверки средствами уголовного процесса», передает ТАСС.

    Напомним министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Верховная рада утвердила кандидатуру Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

    Коментарии (8)
    7 сентября 2023, 01:51
    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола

    Глава Национального центрального бюро Интерпола Калачев сообщил о желании ряда стран исключить Россию из организации

    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола
    @ INTERPOL/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

    Калачев указал, что Интерпол – профессиональная полицейская организация, деятельность политического, военного, религиозного или расового характера в ней запрещена уставом, передает ТАСС.

    Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине «ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола», сказал он. По словам Калачева, «закулисные дебаты» все еще ведутся.

    При этом НЦБ поддерживает высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и российскими правоохранительными органами. Однако, признает Калачев, на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывается давление.

    Сохраняется «качественное и результативное» сотрудничество в международном розыске лиц, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями. Также поддерживается сотрудничество в сферах противодействия коррупции, отмыванию денег, нелегальной миграции и преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    Учитывая сложности в политике, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией, сказал Калачев. Устав предусматривает, что члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между странами дипломатических отношений.

    В 2023 году Международной организации уголовной полиции – Интерполу исполняется 100 лет. Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран.

    Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (17)
    7 сентября 2023, 15:36
    В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ

    Economist: В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ

    В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон недооценил силы России в преддверии украинского контрнаступления, сообщил журналу Economist аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол.

    По словам эксперта, власти Украины и США не смогли оценить глубину обороны России и то, как сложно будет ВСУ пробить ее бронетехникой, передает РИА «Новости».

    При этом Мол считает, что большая часть укреплений российских сил все еще не тронуты.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

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    7 сентября 2023, 13:12
    Польша придумала способ компенсировать преимущество России в силе и технике

    В Минобороны Польши заявили о намерении разработать польские беспилотники

    Tекст: Антон Никитин

    Командующий Войсками территориальной обороны Польши Веслав Кукула сообщил о существовании планов по разработке польских беспилотников, которые ведомство считает возможностью компенсировать огромное преимущество России в живой силе и технике.

    Военачальник рассказал американскому изданию Defense One, что польские военные наблюдают за боевыми действиями на Украине и анализируют полученную информацию об использовании беспилотников. По его словам, большинство повреждений гаубицы получают именно от атак беспилотников, передает ТАСС.

    Командующий Войсками территориальной обороны Польши также сообщил, что ведомство считает беспилотники возможностью компенсировать огромное преимущество России в живой силе и технике и планирует «значительно вложиться» в беспилотники, в том числе разработать польские. Он пояснил, что Варшаве зачастую продают оружие разработки 30-летней давности, которое «через 30 лет не будет в порядке». Кроме того, приоритетной задачей Варшава, по словам Кукулы, видит приобретение технологий защиты от дронов. Военачальник выразил уверенность, что результат войны будет виден не столько на поле боя, сколько в промышленности.

    В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Международном салоне военной промышленности в Кельце объявил, что польское правительство вложит более 200 млн долларов в запуск второго предприятия по производству самоходных гаубиц Krab. По его словам, это позволит создать новые производственные помещения и наладить ежегодное производство около 50 самоходных гаубиц Krab, которые хорошо показали себя на Украине.

    Накануне в Британии назвали «сигналом Путину» усиление ВС Польши на границе с Россией. Ранее силы ОДКБ в Белоруссии разгромили у польской границы условного противника.

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    7 сентября 2023, 01:18
    Зеленский указал Блинкену на приближение тяжелой зимы

    Зеленский на встрече с прибывшим на Украину Блинкеном указал на приближение тяжелой зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече Зеленский отметил, что приближается зима, которую Украине предстоит пережить.

    Зеленский отметил, что власти Украины «всегда высоко ценят визиты американских партнеров». Он поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, передает РИА «Новости».

    Зеленский сказал, что Украину ждет тяжелая зима, однако он выразил уверенность, что украинцы ее переживут, передает Anadolu Ajansi со ссылкой на Госдеп.

    Блинкен сказал, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена. По словам главы Госдепа, США помогают Украине с расчетом на ее будущее.

    Блинкен также заявил, что Байден надеется в ближайшее время провести переговоры со своим украинским коллегой. Как ожидается, их встреча состоится на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 19 сентября, передает ТАСС.

    Напомним, Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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