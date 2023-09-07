История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.11 комментариев
«Единая Россия» открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
«Единая Россия» открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами
Федеральный и региональные ситуационные центры «Единой России» по наблюдению за выборами заработали в 86 регионах, где голосование пройдет с 8 по 10 сентября.
Специалисты «Единой России» ежедневно будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях, обрабатывать поступающие жалобы, отметил замсекретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов на ВКС с региональными отделениями партии.
«Для нас чрезвычайно важно получить легитимный результат, который будет признан в обществе. Наша цифровая экосистема позволяет каждому наблюдателю в каждой участковой избирательной комиссии сообщать информацию напрямую в ситуационные центры. Поэтому мы будем оперативно получать данные об открытии и закрытии участков, отрабатывать жалобы, мониторить информационное поле, чтобы понимать, что происходит в стране», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Перминов напомнил, что в большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней. В Тюменской области, Республиках Ингушетия, Бурятия, Башкортостан –однодневное голосование. В Омской области и в Хабаровске оно будет проходить два дня.
«В Карачаево-Черкесии, Республике Крым, Красноярском крае, Липецкой области, где проходят довыборы в Госдуму, данные указывают на сильные электоральные позиции наших кандидатов. Наша задача – сохранить позиции, сделать процедуру выборов максимально открытой. На прямых выборах высших должностных лиц наша задача – сделать так, чтобы победа наших кандидатов была признана всеми», – сказал Сергей Перминов.
По его словам, на выборах заксобраний «Единая Россия» ставит своей целью сформировать фракции политического большинства. «Это политическая задача номер один, которая будет определять развитие регионов, где проходят выборы, в следующие пять лет», – сказал замсекретаря Генсовета партии.
Также он отметил, что политическая ответственность и задача «Единой России» – победить. «И эта победа должна носить легитимный характер», – заключил Перминов. Напомним, 10 августа «Единая Россия» подписала соглашение «За честные выборы*» с 15 политическими партиями и Общественной палатой РФ.
На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах состоятся выборы высших должностных лиц, в Хабаровске – мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области – по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике – по одномандатному округу №16, в Красноярском крае – по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.
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