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В ЕС задумались об обновлении бюджетных правил для увеличения военных расходов
Reuters: ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов
Власти Европейского союза намерены согласовать положения в обновленных бюджетных правилах, которые позволят тратить больше на военные нужды на фоне спецоперации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленных чиновников.
Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро не должен превышать 3%, а госдолг – 60% ВВП.
По данным агентства, после начала конфликта на Украине в 2022 году многие европейские страны, которые находятся по соседству с Россией, призвали Брюссель исключить военные расходы из расчетов дефицита бюджета. Тогда это предложение не одобрили, но была достигнута договоренность о том, что, хотя расходы на оборону все еще будут частью расчетов дефицита, ЕК будет классифицировать такие расходы, как «значимые факторы». Это позволит не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% будет преодолен, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в таких условиях именно Еврокомиссия будет принимать решения о том, какие расходы считать приемлемыми. Министры финансов стран ЕС на следующей неделе обсудят изменения в правилах.
Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит план военной помощи Украине, который предусматривает выделение 20 млрд евро в следующие четыре года.