ЕС собрался направить на снабжение ВСУ 20 млрд евро

Politico: ЕС планирует создать фонд в 20 млрд евро для снабжения ВСУ в течение четырех лет

Европейский союз готовит план военной помощи Украине, который предусматривает выделение 20 млрд евро в следующие четыре года, пишут американские СМИ, уточняя, что сумма предназначена на поставки вооружений и тренировки военных.

Дипломатические источники газеты Politico отмечают, что военная поддержка Украины, вероятнее всего, будет осуществляться через Европейский фонд мира.

Сумма, как поясняет издание, соответствует 5 млрд евро в год. Примерно такой же объем военной помощи получила Украина от ЕС в 2022 году и, предположительно, получит по итогам 2023 года, передает ТАСС сообщение газеты.

Politico подчеркивает, что такие ассигнования станут «тектоническим сдвигом» для самовосприятия Евросоюза, который на протяжении всей своей истории позиционировался как мирный проект.

Данный план помощи, как планируют в ЕС, должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в 50 млрд евро, который также рассчитан на четыре года и который предусматривает дополнительные взносы от стран – членов содружества.

Издание добавляет, что эти 20 млрд евро будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ.

Отметим, что выделение помощи киевскому режиму поддерживают далеко не все страны Евросоюза. Так, эти траты из бюджета ЕС активно критикует Венгрия, которая неоднократно обращала внимание, что Украина не отчитывалась о тратах уже полученной помощи.