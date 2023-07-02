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В Венгрии заявили о «военном психозе» Брюсселя
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: В политике Брюсселя царит военный психоз
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Брюссель проводит «плохую, ошибочную и вредную» политику, заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Менцер отметил, что Брюссель поддерживает продолжение боевых действий, в его политике «царит военный психоз», что означает «физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу» для Европейского союза, передает РИА «Новости».
Глобально сторонники мира составляют большинство, но не в трансатлантическом мире, указал он.
Ранее на этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕК не сможет добиться выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, до тех пор, пока Киев не отчитается о трате уже полученных 70 млрд евро.
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
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Премьер Венгрии предрек гибель слабых народов
Премьер Венгрии Орбан: Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут
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Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В своем выступлении, которое транслировал транслировал телеканал М1, на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы в Будапеште премьер-министр Венгрии заявил, что весь мир сотрясается до основания, наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут, передает ТАСС.
Орбан отметил, что по соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают границы республики. В связи с этим он призвал народ и власти Венгрии быть сильными, а также заявил о необходимости каждый день укреплять линии обороны и правоохранительные органы республики. Глава правительства призвал первокурсников «быть сильными, потому правосудие мало чего стоит без силы».
Напомним, в ноябре минувшего года президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации указал на способность народов России вместе преодолевать трудности.
Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино
На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону.
Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области.
Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
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Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».
Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».
Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.
Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.
Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».
Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.
ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность.
ВСУ оснастили немецкие «Леопарды» советской динамической защитой
В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1»
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В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1».
«Немецкий ОБТ Леопард 2А4 с динамической защитой «Контакт-1», – говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на Z войне». В другом сообщении этого же Telegram-канала немецкий танк Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1» назван «сумрачным творением».
«Они все же сделали это: немецкий Leopard 2A4 с динамической защитой. Отдельно радуют комментарии украинских танковых экспертов, рассказывающих, что перед установкой были проведены какие-то работы и даже испытания», – сообщает Telegram-канал «Оборонка».
Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.
Отметим, динамическая защита «Контакт» (Контакт-1) – старая советская разработка 80-х годов. Комплекс разработан для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Принята на вооружение в 1985 году и устанавливалась на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищенность от кумулятивных средств на 50-80%.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге.
Минобороны России сообщило о поражении хранилища топлива ВСУ
Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине за сутки поразили хранилища топлива группировки ВСУ «Запорожье», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, было ликвидировано хранилище топлива для военной техники группировки войск «Запорожье», передает Telegram-канал Минобороны России.
Также войска ВС России за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 90 украинских военных.
Общие потери Украины составили более 75-ти солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
Зеленский заявил о планах выхода ВСУ на границы 1991 года
Зеленский: Киев готов к урегулированию конфликта на Украине в случае выхода ВСУ на международные границы 1991 года
Власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, ответил на вопрос о том, готова ли будет Украина к дипломатическому урегулированию, если ее войска выйдут на позиции, которые они занимали до начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии в случае выхода ВСУ на «реальные» границы «согласно международному праву». Он также отметил, что границы, которые существовали 24 февраля 2022 года, не являются границами Украины. По его словам, там была контактная линия между ВСУ и «оккупантами».
Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
УПЦ отвергла требование властей Украины к монахам Киево-Печерской лавры
УПЦ: Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру незаконно и является самоуправством
Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, незаконно и является самоуправством, говорится в заявлении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В юридическом отделе УПЦ сообщили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, по этому поводу судом ни одно решение не принято, соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство, передает ТАСС.
В заявлении на сайте УПЦ также содержится призыв к членам комиссии Минкульта Украины не нарушать законы и дождаться судебного решения.
Ранее власти Украины потребовали от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля.
Российские силы пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
РИА «Новости»: Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в районе села Берховка в ДНР
Украинские националисты в субботу, 1 июля, предприняли попытку наступления в районе села Берховка Артемовского района Донецкой народной республики, однако успеха они не добились, сообщил источник в командовании группировки войск «Юг».
Источник РИА «Новости» сообщил, что противника удалось остановить в «серой зоне» силами подразделений ВДВ. В течение субботы, по его словам, наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. В результате ударов уничтожены свыше двух сотен украинских военных, а также пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотников типа «Валькирия» и «Лелека-100».
ВСУ за сутки, уточнил источник, бросили в атаку более 300 боевиков, а также шесть танков и десять боевых бронированных машин.
Попав под огонь с российской стороны, противник отступил, бросив раненых и убитых, добавил источник.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления. 27 июня глава государства сообщал, что украинские вооруженные силы потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин.
Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области
Глава российской администрации Харьковской области Ганчев: Власти Украины вывозят из региона имущество предприятий
Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области, жителей региона выселяют из домов и принуждают к эвакуации, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев.
Глава российской администрации области Харьковской области сообщил, что в Харькове и области, по сообщению местных жителей, сейчас проводятся определенные действия. Он уточнил, что, по поступающим данным, людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах, передает ТАСС.
Напомним, в конце мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил решить проблему украинских обстрелов региона путем присоединения Харькова. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач.
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
В Запорожской области сообщили в субботу об обстреле города Токмак со стороны Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, обстрел был совершен из РСЗО HIMARS, один человек в результате обстрела погиб, а еще один получил ранение, сообщили оперативные службы, передает ТАСС.
Сообщается, что город Токмак подвергся обстрелу в 15.50 мск. Также повреждение получили пять жилых домов.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступление в районе села Работино в Запорожье.
В Конгрессе США предложили запретить финансирование Украины
Конгрессвумен Грин предложила запретить американское финансирование Украины до завершения конфликта
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку к проекту оборонного бюджета, которая содержит запрет любого финансирования Киева до тех пор, пока вооруженный конфликт на Украине не будет урегулирован дипломатическим путем.
Грин сообщила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что также предложила запретить поставки на Украину истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. По ее словам, нужно «добиваться мира, а не финансировать войну».
Напомним, Грин заявила, что не собирается голосовать за выделение средств Украине. По ее словам, власти США должны продвигать мир на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией.
СБУ предъявила обвинения российскому журналисту Мардану по трем статьям
Российскому журналисту Сергею Мардану заочно предъявлено обвинение Службой безопасности Украины по трем статьям.
Журналисту грозит до восьми лет тюрьмы, передает ТАСС.
Мардану предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя и захвату государственной власти, а также оправдании действий России на Украине и распространении соответствующих материалов в СМИ. Кроме того, журналиста обвиняют также в «публичных призывах к геноциду».
Украинское ведомство также заявило, что была проведена лингвистическая экспертиза, подтвердившая якобы «преступную деятельность» Мардана.