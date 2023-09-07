  • NYT: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
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    Страны G20 не договорились об осуждении спецоперации на Украине
    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола
    Зеленский указал Блинкену на приближение тяжелой зимы
    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    9 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    30 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    7 комментариев
    7 сентября 2023, 09:37

    Российские войска уничтожили в Херсонской области гаубицы М777 и Д-30

    Российские войска уничтожили в Херсонской области украинские гаубицы М777 и Д-30

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили в Херсонской области гаубицы М777 и Д-30 ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона.

    В ходе огневого поражения на Херсонском направлении соединениями группировки «Днепр» были уничтожены гаубица М777 вместе с боекомплектом. Потери ВСУ составили пять военнослужащих убитыми, двое ранеными. Ликвидирована позиция одного из подразделений ВСУ: четыре украинских военнослужащих ликвидированы, пятеро получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

    В островной зоне был уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и экипажем, а на Каховском направлении – гаубица Д-30 и позиция подразделения ВСУ.

    Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области.

    6 сентября 2023, 14:02
    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище

    Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном на кладбище в Киеве

    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище
    @ @Dmytro Kuleba

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на кладбище в Киеве.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Кулеба отметил, что поприветствовал Блинкена, передает РИА «Новости».

    Также глава украинского МИД добавил, что госсекретарь США стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище.

    Известно, что Блинкен пробудет на Украине два дня.

    Берковецкое кладбище является крупнейшим киевским некрополем. Кроме обычных участков, часть кладбища была выделена для переносов захоронений с уничтоженного в годы Великой Отечественной войны Лукьяновского еврейского кладбища. Также на кладбище хоронят ветеранов Великой Отечественной и советско-афганской войн и некоторых известных людей.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В США предположили, что прибывший в Киев госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов.

    Коментарии (46)
    6 сентября 2023, 11:09
    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Лондон не будет передавать Киеву танк Challenger 2 на замену уничтоженному

    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы действительно уничтожили танк Challenger 2 в зоне спецоперации, однако Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному, заявил на канале Sky News новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

    По его словам, факт уничтожения танка в Лондоне подтверждается, однако у страны нет планов заменять его новым, передает РИА «Новости».

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 20:33
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    @ AP/TASS

    Взрыв на рынке в украинском городе Константиновка мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты. Такой вывод сделан на основании разбора видео с камер видеонаблюдения в Константиновке

    Как отмечают авторы канала «Военный осведомитель», на видео, где запечатлен удар, можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда и летит объект. После этого происходит воздушный подрыв, не характерный для обычной ракеты, снаряда или авиабомбы, зато характерный для зенитной или противорадиолокационной ракеты. 

    Местные жители в чатах Дружковки и Краматорска также указали на пролетавшие самолеты, которые не могли быть российскими, поскольку линия фронта расположена более чем за 30 километров от этого места.

    Еще одним свидетельством причастности украинской авиации к удару являются сообщения в чатах местных жителей о пусках ракет двумя украинскими самолетами над Дружковкой (местные жители принимают их за Storm Shadow), а буквально несколькими минутами позже происходит взрыв на рынке Константиновки, это видно по времени на камере видеонаблюдения. Населенные пункты расположены недалеко друг от друга.

    Авторы канала напоминают, что ВСУ ранее уже производили неудачные пуски ракет AGM-88 HARM по Константиновке. Вероятнее всего, в этот раз ВСУ также запустили ракету с борта самолета, она летела от подконтрольной им Дружковки и взорвалась на рынке около магазина в Константиновке.  В сообщении указывается, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой считается «рабочим местом» украинских ВВС с лета 2022 года.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, как сообщает РБК, заявил, что в результате ЧП погибли минимум 16 человек, по его словам, удар якобы наносился российской артиллерией.

    Коментарии (12)
    6 сентября 2023, 12:43
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В ночь на среду российские Воздушно-космические силы нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар по базе подготовки украинских диверсантов был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

    В итоге цель достигнута, объект поражен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в среду стало известно, что российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 19:07
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Россия запросила на 12 сентября заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по проблемам западных поставок оружия Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, заседание будет посвящено не только поставкам оружия Украине, но и другим факторам, которые негативно отражаются на перспективах урегулирования кризиса на Украине, написал он в Telegram-канале.

    Полянский отметил, что Москва постарается подобрать достойных докладчиков. Заседание начнется в 17.00 по Москве.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 11:58
    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино

    Рогов: ВСУ концентрируют живую силу и технику в районе Работино

    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Работино находится под огневым контролем России, удерживается юго-западная окраина поселка, а также высоты вблизи населенного пункта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что армия РФ «тактически» вышла из Работино.

    «Мы продолжаем контролировать юго-западную окраину Работино. В настоящий момент противник удерживает северную и центральную части населенного пункта. Любые попытки ВСУ прорваться в зону, удерживаемую российскими войсками, пресекаются. Фактически село попало на так называемые качели войны», – сказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

    «Ситуация здесь аналогична Пятихаткам и Урожайному. То есть периодически некоторые участки Работино переходят «из рук в руки». Вместе с тем нашими военными заняты высоты к югу от села, что дает России некоторое преимущество на данном участке», – отмечает собеседник.

    «Фактически любое передвижение противника просматривается российской армией. Работино для нас «как на ладони»: огневой контроль распространяется на всю его территорию. Активно работают дроны, артиллерийские установки и авиация. Что касается Вербового, расположенного восточнее Работино, там российские военные смогли отбить две атаки противника. При этом ВСУ попытались прорваться по направлению к Новопрокоповке», – акцентирует он.

    «Однако стоит понимать – противник использует большое число западной техники. Пожалуй, здесь представлены все образцы «помощи», которые Запад направляет ВСУ. Много Leopard, Bradley. Офис Зеленского перебрасывает сюда и сотни бойцов с других направлений», – резюмирует Рогов.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы оставили Работино. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live». По его словам, армия «тактически» вышла из населенного пункта, потому что «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, не представляется чем-то целесообразным».

    Он отметил, что села почти не существует, оно «осталось только на карте». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, в то время как ВСУ остались внизу. Как уточнил Балицкий, такая расстановка устраивает наши войска.

    Напомним, в районе Работина российские военные уничтожили танк Challenger 2 британского производства. На официальном сайте компании-производителя ранее было опубликовано сообщение, что данная модель не имела боевых потерь. Российское посольство в Лондоне опубликовало фотографию с разрушенной машиной.

    В целом за последнее время ВСУ в районе населенного пункта потеряли до 170 человек, два танка, три бронированные машины, четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу М119, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заявления западных СМИ о прорыве «линии Суровикина» на участке Работино – Вербовое преждевременны.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 15:59
    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных

    The Economist исправил статью экс-главы СБУ Наливайченко о необходимости «устранять людей»

    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Британский журнал The Economist изменил цитату Валентина Наливайченко, возглавлявшего Службу безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 годах, о необходимости «устранять людей».

    В опубликованном накануне материале издания говорится, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать «коллаборантов» в тюрьму – в Киеве пришли к выводу о необходимости «устранять людей», передает РИА «Новости».

    В обновленной версии статьи слова Наливайченко «устранять людей» заменили на «устранять террористов». В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ якобы «непреднамеренно неверно процитировали».

    Пресс-служба Наливайченко также заявила, что издание якобы некорректно передало высказывание, которое «уже исправили и принесли извинения», сообщает издание «Страна.ua».

    Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 23:48
    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова

    Высший антикоррупционный суд Украины велел возбудить уголовное дело против нового министра обороны страны Умерова

    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова
    @ Thomas Imo/Photothek/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В конце августа украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело против нового министра обороны Рустема Умерова в связи с превышением им должностных полномочий на посту главы Фонда госимущества, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что Умеров и его заместители продавали компаниям, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Чтобы хищение госимущества не вскрылось, он мешал собрать наблюдательный совет компании, который мог вынести вопрос на рассмотрение кабмина Украины. Член совета «Центрэнерго», который вскрыл преступление, был уволен Умеровым. В ВАКС считают, что эта информация «требует проверки средствами уголовного процесса», передает ТАСС.

    Напомним министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Верховная рада утвердила кандидатуру Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

    Коментарии (8)
    6 сентября 2023, 11:51
    Названа вероятная причина прибытия Блинкена в Киев

    CNN: Во время визита на Украину Блинкен может объявить о помощи Киеву более чем на 1 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов, сообщил неназванный американский чиновник.

    По информации канала CNN, Блинкен объявит о выделении Украине более 1 млрд долларов, у него запланированы встречи с украинскими чиновниками и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Киев.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2023, 15:37
    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев, где проходит саммит первых леди, сообщило интернет-издание «Клименко. Тайм».

    Темой саммита стало психическое здоровье. Кроме того, Акопян в ходе поездки намерена передать Украине гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Ранее Пашинян заявлял, что в отношении спецоперации на Украине Армения не является союзником России.

    Коментарии (17)
    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    7 сентября 2023, 03:23
    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства

    Блинкен объявил об использовании конфискованных у российских бизнесменов средств для поддержки Украины

    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства
    @ Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в рамках помощи Украине впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил, что средства направят на «поддержку украинских военных ветеранов». Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» военных направлено 5,4 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который включен в санкционные списки с 2014 года.

    В марте ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Малофеева. В 2022 году Минюст США обвинил российского предпринимателя в нарушении санкций.

    Напомним, Блинкен сообщил, что США выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов. Госдеп рассказал о распределении средств в новом пакете помощи.

    Коментарии (9)
    7 сентября 2023, 06:21
    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине

    CNN сообщил о разногласиях между странами из-за проекта коммюнике саммита G20 по Украине

    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине
    @ IMAGO/Hindustan Times/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую спецоперацию, G7 и ЕС не могут с этим согласиться, заявил источник в ЕС.

    Источник заявил, что обсуждение «было очень сложным», Россия и Китай «отказались повторять формулировки», которые были озвучены на саммите в Индонезии. Предложенный вариант «недостаточен для G7, Европейского союза», он «не идет достаточно далеко» и должен стать более «глубоким». «Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    При этом Bloomberg со ссылкой на французского чиновника утверждало, что страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

    По словам представителя французских властей, Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике, в том числе в вопросах, касающихся конфликта на Украине, а само заявление не поддерживают только Россия и Индия, передает ТАСС.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать Украину саммит G20. В июле министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не приняли совместное заявление из-за расхождений по российско-украинскому конфликту, сообщила глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2023, 15:29
    Москва не увидела нового в предложениях генсека ООН по зерновой сделке

    МИД: Предложения генсека ООН по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса

    Tекст: Антон Никитин

    Предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России, говорится в заявлении МИД.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы «прорывных» предложения – SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. В МИД уточнили, что взамен от России потребовали гарантий немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы, передает ТАСС.

    В российском ведомстве подчеркнули, что на деле предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

    На Смоленской площади подтвердили принципиальную позицию Москвы о готовности рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом.

    Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о предложениях генсека ООН Антониу Гутерриша по участию России в зерновой сделке.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 01:51
    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола

    Глава Национального центрального бюро Интерпола Калачев сообщил о желании ряда стран исключить Россию из организации

    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола
    @ INTERPOL/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

    Калачев указал, что Интерпол – профессиональная полицейская организация, деятельность политического, военного, религиозного или расового характера в ней запрещена уставом, передает ТАСС.

    Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине «ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола», сказал он. По словам Калачева, «закулисные дебаты» все еще ведутся.

    При этом НЦБ поддерживает высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и российскими правоохранительными органами. Однако, признает Калачев, на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывается давление.

    Сохраняется «качественное и результативное» сотрудничество в международном розыске лиц, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями. Также поддерживается сотрудничество в сферах противодействия коррупции, отмыванию денег, нелегальной миграции и преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    Учитывая сложности в политике, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией, сказал Калачев. Устав предусматривает, что члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между странами дипломатических отношений.

    В 2023 году Международной организации уголовной полиции – Интерполу исполняется 100 лет. Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран.

    Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников.

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

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