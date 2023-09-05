На Западе признали уничтожение танка Challenger 2 на Украине

Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

Tекст: Илья Абрамов

ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

«Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

«В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.