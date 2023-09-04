От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.4 комментария
Сальдо: Зеленский сделал Резникова козлом отпущения
Сальдо: Зеленский сделал Резникова козлом отпущения из-за провала контрнаступления
Украинский президент Владимир Зеленский решил уволить с поста главы минобороны Алексея Резникова, чтобы сделать его козлом отпущения за проваленное контрнаступление, выразил мнение врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, главе Украины нужно представить виноватого перед националистами и Западом, а военные начальники в данный момент еще нужны, передает ТАСС.
Сальдо подчеркнул, что Зеленский выбрал Резникова по той причине, что гражданский министр обороны в киевском режиме на военные действия не влияет.
При этом врио губернатора отметил, что Рустем Умеров, которым хотят заменить Резникова, не является политиком или военным специалистом, однако проявил себя в 2015–2016 годах в Крыму, когда был правой рукой главного организатора блокады террориста Ленура Ислямова.
«Толку для военной организации от такого министра не предвидится», – заметил Сальдо.
Кроме того, политик добавил, что такое назначение может являться попыткой Зеленского улучшить отношения с Турцией, так как Зеленский может «наивно полагать», что Анкара поддерживает экстремистов крымско-татарского происхождения.
«Глупая идея. В Турции отлично понимают, что вся крымско-татарская община живет в России – в Крыму и Херсонской области», – заключил Сальдо.
Напомним, президент Украины объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова. Сам Резников заявлял, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.