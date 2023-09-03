Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

Медведев сообщил, что на контрактную службу в ВС с 1 января приняли около 280 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время обсуждения темы работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками, Медведев заявил, что по данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, передает ТАСС.

Медведев уточнил, что часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

Напомним, в августе Медведев рассказал, что с 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в российскую армию приняты более 200 тыс. человек.