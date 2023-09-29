Спикер Рады наградил сатаниста орденом «Гордость и слава Украины»

Спикер Рады Стефанчук наградил сатаниста «мага Велиара» орденом «Гордость и слава Украины»

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Стефанчук в поздравительном письме, «неравнодушие» Орищенко «придает веры», что у Украины «есть будущее». По словам спикера, «пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация», передает ТАСС.

Орищенко в соцсетях опубликовал фотографию ордена и документа о награждении с подписью Стефанчука. В мае Орищенко «провел кощунственный обряд «отпевания УПЦ», сообщили в Союзе православных журналистов.

Напомним, украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов.