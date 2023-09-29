С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Спикер Рады наградил сатаниста орденом «Гордость и слава Украины»
Спикер Рады Стефанчук наградил сатаниста «мага Велиара» орденом «Гордость и слава Украины»
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук наградил сатаниста Богдана Орищенко (маг Велиар) орденом «Гордость и слава Украины», сообщил Союз православных журналистов.
Как заявил Стефанчук в поздравительном письме, «неравнодушие» Орищенко «придает веры», что у Украины «есть будущее». По словам спикера, «пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация», передает ТАСС.
Орищенко в соцсетях опубликовал фотографию ордена и документа о награждении с подписью Стефанчука. В мае Орищенко «провел кощунственный обряд «отпевания УПЦ», сообщили в Союзе православных журналистов.
Напомним, украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов.