Минтранс: Ситуация с лизингом самолетов не повлияет на полеты за рубеж

Tекст: Валерия Городецкая

По информации министерства, ситуация с самолетами ГТЛК не отразится на выполнении российскими авиакомпаниями рейсов за границу, так как перевозчики имеют в распоряжении другие воздушные суда, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что самолеты ГТЛК, о которых идет речь, «составляют примерно 5% от всего парка ВС российских авиакомпаний».

В настоящее время ГТЛК направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским АО «ГТЛК», подтверждающие право собственности за воздушные суда. В ближайшее время будут заключены новые контракты для минимизации рисков.

Ранее российские авиакомпании предостерегли от полетов на самолетах ГТЛК за рубеж из-за риска ареста.