С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.2 комментария
Авиакомпании предостерегли от полетов на самолетах ГТЛК за рубеж из-за риска ареста
Росавиация предостерегла от полетов на самолетах ГТЛК за рубеж из-за риска ареста
Российские власти рекомендовали авиакомпаниям не использовать самолеты Airbus и Boeing Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для полетов за рубеж из-за риска их ареста.
Авиакомпаниям рекомендовано не использовать самолеты ГТЛК, находящейся под санкциями США и ЕС, для полетов за границу, передает РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании. По данным источника, соответствующее письмо Росавиации получил ряд авиакомпаний, выполняющих международные рейсы.
Дело в том, что около полусотни самолетов Airbus и Boeing, принадлежащих ГТЛК, подвергнуты аресту за рубежом. По словам источника агентства, риски ареста могут затронуть пять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», S7, АТК «Ямал» и «Аврора».
Авиакомпания S7 уже перенесла вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч до 00:00 30 сентября по московскому времени, сообщили РБК в пресс-службе компании.
По словам собеседников агентства, в пятницу в Росавиации прошло совещание по поводу сложившейся ситуации. В Минтрансе также планировали обсудить возникшие риски.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что «Аэрофлот» заключил твердый контракт на лизинг 52 новых самолетов – 18 российских лайнеров МС-21-310 и 34 SJ-100. МС-21 должен прийти на смену Boeing 737 и Airbus A320.