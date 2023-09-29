В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ

Tекст: Кристина Цыцура

По словам прелата, неправомерно уничтожать всю церковь, только потому что она могла якобы ассоциироваться с теми, «кого сейчас считают врагами», передает ТАСС.

Но, по его мнению, отдельные лица могут быть судимы «в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях».

Ранее во Львовской области родители школьников напали на учителя, так как он является сторонником канонической УПЦ.