С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.0 комментариев
В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ
Префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что в Ватикане считают незаконным закрытие церкви на Украине, «которая ассоциируется с врагом».
По словам прелата, неправомерно уничтожать всю церковь, только потому что она могла якобы ассоциироваться с теми, «кого сейчас считают врагами», передает ТАСС.
Но, по его мнению, отдельные лица могут быть судимы «в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях».
Ранее во Львовской области родители школьников напали на учителя, так как он является сторонником канонической УПЦ.