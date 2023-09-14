  • Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль
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    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    36 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    9 комментариев
    14 сентября 2023, 20:32

    На Украине на учителя напали из-за его приверженности УПЦ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одной из школ в Львовской области Украины родители атаковали преподавателя, они заявили, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщают местные СМИ.

    Педагога-мужчину атаковали женщины, они сделали это, поскольку сочли его сторонником УПЦ, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Когда именно случилось происшествие, не раскрывается.

    В начале сентября представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической УПЦ в Дарницком районе на юго-востоке Киева.

    13 сентября 2023, 23:17
    Писториусу не понравился тон Кулебы

    Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus

    Писториусу не понравился тон Кулебы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.

    Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.

    «Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».

    Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Коментарии (23)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (31)
    14 сентября 2023, 14:53
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.

    Министр заявил о готовности Москвы изучить все предложения, учитывающие «реалии на земле и базовые законные интересы РФ», передает ТАСС.

    Он сообщил о ряде стран глобального Юга, которые направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине, руководствуясь искренними побуждениями.

    Также Лавров добавил, что Москва высоко оценивает «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей» по этому вопросу.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 18:34
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались атаковать ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Самум» безэкипажным катером, атаку отразили, сообщили в Минобороны России.

    Атака проводилась около 16.30 мск в акватории Черного моря, ВСУ попытались напасть на корабль на воздушной подушке «Самум», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что в ходе отражения атаки безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения.

    Ранее в ведомстве сообщали о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», попытка была отражена, катера уничтожены.

    Коментарии (20)
    14 сентября 2023, 13:26
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    @ @magera_ksenia_

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы конкурса красоты «Мисс Украина-2023» исключили из списка претенденток трех участниц за связи с Россией, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что решение было принято после того, как некоторые конкурсантки пригрозили снять свои кандидатуры из-за нежелания соревноваться, с претендентками, занимающими пророссийскую позицию, передает РИА «Новости».

    Организаторы конкурса «Мисс Украина-2023» пообещал, что «этическая группа проверки» дополнительно изучит биографию участниц на основе полученных новых фактов.

    Украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие из-за Оксаны Магеры, Ирины Пилеевой и Екатерины Чувашовой. СМИ сообщали, что Магера якобы участвовала в московском конкурсе «Будущее России», Пиляева «каталась» на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании. Отца Чувашовой якобы задержало СБУ за связь с Россией.

    Ранее украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

    Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2023, 06:26
    На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей

    На Украине заявили о начале «аграрной войны» с Польшей из-за «зерна раздора»

    На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между Украиной и Польшей началась «аграрная война» из-за украинского зерна, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что эта «эпопея» продолжается «уже более полугода». Спор вокруг «зерна раздора» начался весной 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку из-за резкого снижения цен на зерно в связи с поставками зерна с Украины. Также украинские СМИ отмечают, что перед выборами политики в Польше озвучивают громкие заявления об отношении с Украиной в сельскохозяйственной сфере, передает РИА «Новости».

    Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум с требованием продлить запрет ввоза четырех видов украинского зерна. Если в этом будет отказано, то Польша намерена продлить запрет сама.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 14:47
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    @ IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

    По его словам, угроза АПК Украины касается не только приграничных стран,  передает ТАСС.

    Телус добавил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, но страна должна выполнить условия.

    Министр сельского хозяйства Польши заявил, что в Европе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать рынок. На это может указывать нежелание ЕК продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины.

    Ранее власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия.

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (14)
    14 сентября 2023, 01:54
    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации

    Задержанный за участие в украинской террористической организации житель Москвы Евгений Мищенко госпитализирован

    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, он признал вину в участии в украинской террористической организации, в среду ему должны были избрать меру пресечения, но мужчина был госпитализирован, сообщил его адвокат Николай Фомин.

    Фомин сообщил, что следствие просило арестовать Мищенко на два месяца. Бабушкинский районный суд Москвы не вынес решения, так как Мищенко увезли на карете скорой помощи после жалобы на самочувствие, передает ТАСС.

    Дело вернули следователям «в связи с невозможностью рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого», сообщил Фомин. Мищенко «госпитализирован в одну из столичных больниц». Прокуратура хотела, чтобы рассмотрение продолжалось и в отсутствие Мищенко, но суд вернул материалы следствию.

    Мищенко задержали в понедельник, у него прошел обыск. Как следует из материалов дела, он признал вину по статье об участии в деятельности террористической организации – речь идет о запрещенном в России «Легионе «Свобода России». Мищенко грозит до 20 лет тюрьмы.

    В августе ФСБ задержала жительницу Алтайского края, искавшую радикалов для украинских боевиков по указанию этой же группировки. В июле ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военной техники в Казани – участника запрещенного в России «Легиона».

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 05:54
    Украинский генерал раскритиковал тех, кто «пишет тексты» Зеленскому

    Отставной генерал ВСУ Кривонос упрекнул Зеленского в создании ложного оптимизма

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский в своих выступлениях создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил Украины, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что Зеленский «достаточно оптимистично говорит определенные вещи». «Но я не знаю, кто ему пишет эти тексты», – приводит слова Кривоноса ТАСС.

    Кривонос сказал, что в некоторых «моментах» у него возникает «беспокойство». Он полагает, что выступления Зеленского опять вызовут «радостный» фон в информационном пространстве, хотя мнение об успехах ВСУ не соответствует действительности.

    Напомним, Кривонос заявлял, что Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках. Он посетовал, что «кавээнщики страной управляют».


    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 15:36
    ВС России отразили восемь атак на Донецком направлении
    ВС России отразили восемь атак на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Южная» на Донецком направлении отразила восемь атак украинских военных в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ предприняли восемь атак на этом направлении силами штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад у поселков Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 350 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три американские артиллерийские системы М777, американскую гаубицу M109, и одно орудие Д-30.

    У Дылеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 28-й механизированной бригады.

    На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовиков 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у поселка Вербовое (Запорожская область). Там уничтожено до 95 украинских бойцов, танк, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены: артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, американская гаубицаМ119, орудия «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    Группировка «Восток» отразила на Южно-Донецком направлении атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны у поселка Приютное (Запорожская область). Там ВСУ потеряли до 140 человек, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Северска, Григоровки и Серебрянки (ДНР). Украинская сторона потеряла до до 55 человек, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинские военные потеряли до 130 человек и две боевые машины пехоты. При контрбатарайной борьбе поражены артиллерийская система М777, САУ М109 Paladin и американская станция РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. У Берестового и Тихого (Харьковская область) уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 70 бойцов, боевую бронированную машину и гаубицу Д-30.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 15:52
    ВКС России уничтожили в ДНР украинский Ми-8

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские истребители в Донецкой народной республике сбили украинский боевой вертолет Ми-8 в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    Вертолет сбит у поселка Красный Лиман, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, подавлены средствами РЭБ и уничтожены 53 украинских беспилотника у поселков Верхнекаменка, Тополевка (ЛНР), Пески, Василевка, Красная Гора (ДНР), Новофедоровка, Васильевка (Запорожская область), Алешек и города Новая Каховка (Херсонская область).

    Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 143-х районах. У Новопавловка (ДНР) уничтожена станция РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

    У Серебрянки и Красного Лимана (ДНР) поражены пункты управления 100-й бригады теробороны и 15-го полка нацгвардии Украины. Возле Трудового (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотников, 437 ЗРК, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 машин РСЗО, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 00:56
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Днепропетровской области Украины действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Также сообщается о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье, который также удерживают ВСУ.

    Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области Украины.

    Коментарии (0)
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    Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей. Вскоре он также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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