В США увязали восполнение запасов оружия с новым пакетом помощи Украине

Bloomberg: США не смогут восполнить свои запасы оружия без нового пакета помощи Украине

Tекст: Ольга Никитина

По словам председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама), правительство не имеет «никакого запасного плана» по выделению финансирования на цели восполнения собственных запасов вооружений, кроме как включить эту статью расходов в пятый пакет помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Общая сумма обсуждаемого пакета составляет 6 млрд долларов, причем 1,5 млрд долларов из них приходится на пополнение запасов США. Сам пакет включен в инициативу Сената по продлению финансирования правительства во избежание шатдауна (приостановки его работы)

Отмечается при этом, что в Республиканской партии растет недовольство по поводу поддержки Украины. Так, по словам представителя от штата Калифорния Майка Гарсии, проголосовавшего против нового пакета помощи киевскому режиму, украинцы не воспринимают указания западных военных советников. Также он выразил сомнения по поводу того, что США и Украина «разделяют стратегическую цель выбить Россию из Крыма».

Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.