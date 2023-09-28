В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?5 комментариев
Россия призвала Канаду поддержать резолюцию против героизации нацизма в ГА ООН
Дипломат Полянский: Канаде в ноябре стоит поддержать проект российской резолюции против героизации нацизма в ГА ООН
Канаде в ноябре стоит проголосовать за проект российской резолюции против героизации нацизма в Генассамблее ООН, если Оттава по-настоящему хочет извиниться за чествование украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) в парламенте, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский напомнил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в прошлом году проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» был принят большинством голосов, однако против него тогда проголосовали Канада, США, страны ЕС, Британия, Грузия, Молдавия, Япония и Украина, передает ТАСС.
«Посмотрим в ноябре, хочет ли по-настоящему правительство Трюдо внести какие-то коррективы», – отметил российский дипломат. Полянский подчеркнул, что настоящим извинением стало бы, если Канада поддержала в Генеральной Ассамблее ООН российскую ежегодную резолюцию с осуждением героизации нацистских коллаборационистов.
Ранее в Кремле призвали Оттаву предать правосудию или выдать желающим это сделать нациста дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку). Россия также потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.