Дипломат Гаврилов: Россия требует от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма

Tекст: Антон Никитин

В заявлении Гаврилова, которое опубликовано в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства, говорится, в МИД РФ решительно осуждают произошедшее и требуют от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утвержденного на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности.

Российский дипломат выразил уверенность, что позорный русофобский акт героизации беглого нациста, фактически присягнувшего на верность Третьему рейху, стал шоком для международного сообщества, которое чтит память десятков тысяч жертв войск Ваффен СС, признанных Нюрнбергским трибуналом ответственными за геноцид евреев, поляков, украинцев, белорусов и русских.

Как подчеркнул глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, этот инцидент показывает, что в англосаксонском мире готовы открыто и бессовестно поддерживать тех, кто своими военными преступлениями вдохновляет нынешнее неонацистское руководство в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позорным молчание Запада по поводу чествования в парламенте Канады 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»).

В Кремле призвали Оттаву предать правосудию или выдать желающим это сделать нациста дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хотела бы услышать международную реакцию на аплодисменты эсэсовцу в канадском парламенте.