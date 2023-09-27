В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Молчание и отсутствие на официальном уровне реакции на чествование в парламенте Канады 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), является позором, обличающим «великие державы» Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она назвала ситуацию скандалом. Особенно тот факт, что страны Запада – постоянные члены Совета Безопасности ООН никак не отреагировали на «вопиющий акт поддержки неонацизма». Отказ от официального осуждения – «позорное и обличающее их явление», передает ТАСС.
Захарова отметила, что в дальнейшем вряд ли стоит ждать соответствующей реакции от Лондона, Вашингтона и Парижа. «Это же не третировать российских журналистов. Это же нацист внутри канадского парламента, а это для них святое», – сказала дипломат.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как инцидент с чествованием нациста отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике стран Запада.