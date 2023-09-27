Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде

Tекст: Елизавета Шишкова

Она назвала ситуацию скандалом. Особенно тот факт, что страны Запада – постоянные члены Совета Безопасности ООН никак не отреагировали на «вопиющий акт поддержки неонацизма». Отказ от официального осуждения – «позорное и обличающее их явление», передает ТАСС.

Захарова отметила, что в дальнейшем вряд ли стоит ждать соответствующей реакции от Лондона, Вашингтона и Парижа. «Это же не третировать российских журналистов. Это же нацист внутри канадского парламента, а это для них святое», – сказала дипломат.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как инцидент с чествованием нациста отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике стран Запада.