Песков: Канада должна предать правосудию эсэсовца Гунько

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что у таких преступлений не может быть срока давности, Россия уже слышала заявления Польши о намерении инициировать вопрос преследования Хунки по закону.

Он также заявил, что Россия считает, что власти Канады должны предать правосудию нацистского преступника или выдать его тем, кто готов это сделать, передает ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что понятно, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота подал в отставку, взяв на себя ответственность за приглашение нациста, но необходимо услышать международную реакцию, а не молчание на действия остальных членов парламента, которые овациями приветствовали эсэсовца.

Ранее в Канаде разгорелся скандал из-за приветствия президентом Украины Владимиром Зеленским украинского националиста из дивизии СС «Галичина» во время выступления в парламенте. Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту, во вторник он объявил об отставке.