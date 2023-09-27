В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Песков: Канада должна предать правосудию эсэсовца Гунько
Москва считает, что Оттава должна предать правосудию или выдать желающим это сделать нациста дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку), и хотела бы услышать международную реакцию на аплодисменты эсэсовцу в канадском парламенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что у таких преступлений не может быть срока давности, Россия уже слышала заявления Польши о намерении инициировать вопрос преследования Хунки по закону.
Он также заявил, что Россия считает, что власти Канады должны предать правосудию нацистского преступника или выдать его тем, кто готов это сделать, передает ТАСС.
Кроме того, Песков заявил, что понятно, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота подал в отставку, взяв на себя ответственность за приглашение нациста, но необходимо услышать международную реакцию, а не молчание на действия остальных членов парламента, которые овациями приветствовали эсэсовца.
Ранее в Канаде разгорелся скандал из-за приветствия президентом Украины Владимиром Зеленским украинского националиста из дивизии СС «Галичина» во время выступления в парламенте. Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту, во вторник он объявил об отставке.