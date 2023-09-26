В Белом доме подтвердили скорую поставку танков Abrams Украине

В Белом доме анонсировали новые поставки танков Abrams Украине в ближайшие недели

Tекст: Александра Юдина

По его словам, новая партия танков Abrams прибудет на Украину уже в ближайшие недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNN.

По его словам, новая партия танков Abrams прибудет на Украину уже в ближайшие недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNN.

При этом Кирби отметил, что у Вашингтона осталось средств всего на несколько недель помощи Украине, дальнейшая помощь может пострадать без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.

Этим заявлением он призвал законодателей поспешить с решением выделить 24 млрд долларов.

Также Кирби добавил, что негативными последствиями для поставок оружия Украине чревата и приостановка деятельности федерального правительства из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета.

«Когда наступит зима, обеим армиям будет очень сложно маневрировать, действовать. Поэтому мы хотим обеспечить их ВСУ всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле», – подытожил он.

Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в минувшую субботу предупреждал, что американские машины должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их использование на передовой в боевых условиях ни к чему не приведет – они долго не проживут.

