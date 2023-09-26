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В Белом доме подтвердили скорую поставку танков Abrams Украине
В Белом доме анонсировали новые поставки танков Abrams Украине в ближайшие недели
В Киев уже прибыла первая партия американских танков Abrams, на ближайшие недели запланированы новые поставки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, новая партия танков Abrams прибудет на Украину уже в ближайшие недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNN.
По его словам, новая партия танков Abrams прибудет на Украину уже в ближайшие недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNN.
При этом Кирби отметил, что у Вашингтона осталось средств всего на несколько недель помощи Украине, дальнейшая помощь может пострадать без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.
Этим заявлением он призвал законодателей поспешить с решением выделить 24 млрд долларов.
Также Кирби добавил, что негативными последствиями для поставок оружия Украине чревата и приостановка деятельности федерального правительства из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета.
«Когда наступит зима, обеим армиям будет очень сложно маневрировать, действовать. Поэтому мы хотим обеспечить их ВСУ всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле», – подытожил он.
Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в минувшую субботу предупреждал, что американские машины должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их использование на передовой в боевых условиях ни к чему не приведет – они долго не проживут.