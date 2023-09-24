На Западе рассказали об адаптации ВС России к боевым реалиям на Украине

WSJ: ВС России успешно адаптируются к боевым реалиям на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как приводит WSJ слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, зафиксировано несколько направлений, по которым Россия адаптируется. Издание также отмечает, что Россия «извлекла уроки из ошибок» начальной фазы специальной военной операции, а то, как ее ВС адаптируются к реалиям конфликта, «может создать трудности для Украины»? передает ТАСС.

Gо информации издания, Москва стала активно задействовать БПЛА и переместила склады за пределы зоны действия HIMARS, а Киеву пока не удается адекватно отвечать на подобные изменения российской тактики, что стало одной из основных причин «пробуксовки контрнаступления» ВС Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин назвал потери ВСУ с начала «контрнаступления».