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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

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    24 сентября 2023, 11:35

    На Западе рассказали об адаптации ВС России к боевым реалиям на Украине

    WSJ: ВС России успешно адаптируются к боевым реалиям на Украине

    На Западе рассказали об адаптации ВС России к боевым реалиям на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России смогли адаптироваться к реалиям на поле боя в ходе конфликта на Украине. Такую оценку приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Как приводит WSJ слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, зафиксировано несколько направлений, по которым Россия адаптируется. Издание также отмечает, что Россия «извлекла уроки из ошибок» начальной фазы специальной военной операции, а то, как ее ВС адаптируются к реалиям конфликта, «может создать трудности для Украины»? передает ТАСС.

    Gо информации издания, Москва стала активно задействовать БПЛА и переместила склады за пределы зоны действия HIMARS, а Киеву пока не удается адекватно отвечать на подобные изменения российской тактики, что стало одной из основных причин «пробуксовки контрнаступления» ВС Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин назвал потери ВСУ с начала «контрнаступления».

    23 сентября 2023, 15:06
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, рассказал командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».

    Он рассказал РИА «Новости», что после того, как танк уничтожили, разведгруппа выдвинулась к технике в надежде взять «языка». Оказалось, что все члены экипажа погибли, кроме механика-водителя. Когда тот проснулся, он стал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте).

    По словам «Легенды», механик-водитель подчеркнул, что не является наемником, он военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты. Кроме того, мехвод назвал свою бригаду и место ее дислокации.

    Российский разведчик добавил, что после того, как он сообщил немецкому мехводу о серьезности ранения, тот сказал, что «очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать». Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

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    23 сентября 2023, 16:55
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Работы по созданию ракеты «Змеевик» приостановлены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Он рассказал ТАСС, что приостановка разработки связана с тем, что усилия ОПК направлены на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Собеседник агентства рассказал, что «Змеевик» по своим характеристикам похож с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Новая ракета создается для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

    Он отметил, что у Минобороны США есть проблемы с созданием Dark Eagle. В связи с этим госзаказчик направил разработчику «Змеевика» указание о направлении сил на на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Напомним, в России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу. Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».

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    23 сентября 2023, 16:20
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Трое военнослужащих танковой дивизии рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ.

    По словам одного из бойцов, около 9.00, выехав на БТР-82, они заблудились из-за особенностей местности. Находясь под обстрелом противника, они все же смогли прорвать первую линию обороны украинских сил.

    «Уже по факту поняли, что произошло. Заехали не туда», – пошутил один из солдат в интервью, опубликованном на Telegram-канале «Соловьев».

    За выполнение боевой задачи военнослужащие были награждены орденом Мужества.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

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    23 сентября 2023, 15:51
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Германии с начала спецоперации на Украине предоставили убежище 90 российским дезертирам и отказникам, сообщает RND со ссылкой на данные немецкого МВД.

    Всего было направлено около 3,5 тыс. заявлений на предоставление убежища. Еще 1100 заявлений были перенаправлены в другую страну Евросоюза, пишет «Коммерсант».

    В Федеральном ведомстве по миграции и беженцам заявили, что «дезертиры должны продолжать получать международную защиту на регулярной основе».

    Ранее Госдума одобрила поправку о штрафах за неявку по повестке в военкомат.

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    23 сентября 2023, 13:37
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ.

    Также под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ.

    Удалось частично уничтожить запасы крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, ЗРК и другую западную технику, переданную Украине.

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    23 сентября 2023, 17:56
    В Анапе назначен суд о сносе жилья семьи Милохина

    В Анапе назначен суд по вопросу о сносе жилья приемной семьи Милохина

    Tекст: Ольга Иванова

    В Анапском райсуде в понедельник состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос сноса здания самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

    Власти утверждают, что проверка была проведена «на основании жалобы». Установлено нецелевое использование земельного участка, а также нарушение градостроительных требований при возведении объектов: жилой дом и две хозпостройки построены с нарушением норм отступа, одна из построек «имеет признаки магазина одежды», передает РИА «Новости».

    В мэрии уточнили, что территория общего пользования была занята самовольно.

    Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил, что администрация города требует снести их дома. А также он рассказал о закрытии семейного магазина, который, по его словам, был единственным источником дохода семьи.

    Напомним, Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства. Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.

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    23 сентября 2023, 21:06
    Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Гутерриша по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о происходящем на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что многих удивило выступление Гутерриша, когда он «неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что Гутерриш до сих пор не предоставил список фамилий жертв событий в украинском городе Буче, хотя подобная просьба от российской стороны была год назад.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

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    23 сентября 2023, 15:50
    Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
    Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
    @ Владимир Иванов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Звенигороде Московской области неизвестный зарезал мужчину, причиной произошедшего стал лай собаки, сообщают СМИ.

    Как сообщает «360», пострадавший возле подъезда беседовал с женщиной, которая выгуливала маленькую собаку. Проходившему мимо не понравился лай собаки, он начал ссориться с хозякой, а затем достал нож.

    Пострадавший мужчин попытался вступиться за женщину, в результате чего получил от нападавшего несколько ударов ножом. По данным издания, утром 23 сентября мужчина скончался в реанимации.

    Ранее в иркутском торговом центре на посетителя напал мужчина с ножом, пострадавший получил несколько ножевых ранений.

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    24 сентября 2023, 06:59
    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев: При атаке ВСУ на штаб ЧФ чудом уцелела икона Ушакова

    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Антон Никитин

    В штабе Черноморского флота в Севастополе при атаке ВСУ чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, на иконе Ушакова на свитке есть надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

    Губернатор Севастополя напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения. Развожаев выразил уверенность, что спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе.

    Губернатор заявил, что предложит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

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    23 сентября 2023, 19:43
    Лавров назвал Запад «империей лжи»

    Лавров назвал Запад «империей лжи» из-за невыполнения обязательств

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны вместе с США постоянно берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад является собой «империю лжи», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В ходе дискуссии Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин отметил, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», передает ТАСС.

    Министр констатировал, что сейчас рождается новый мировой порядок. «Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», – сказал Лавров.

    Ранее Лавров указал на то, что Сербии и Турции приходится ждать своей очереди на вступление в Европейский союз десятилетиями, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину вне очереди.

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    24 сентября 2023, 01:59
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины

    Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины при условии выполнения обещаний Декларации независимости 1990 года

    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Лавров напомнил, что Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, передает ТАСС.

    «В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины», – сказал министр.

    При этом Лавров подчеркнул, что в Декларации независимости одним из главных для России моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

    В связи с этим глава МИД России упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой, напомнил Лавров, сказано, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. «То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», – обратил внимание глава российского МИДа.

    Лавров подчеркнул, что у России «никаких проблем нет» с территориальной целостностью Украины. Он указал, что территориальная целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.

    Напомним, в четверг в России предложили Украине вернуться к границам 1991 года путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года.

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    23 сентября 2023, 16:32
    В Донецке очевидцы засняли свадебный кортеж из «Тигров»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящий из двух бронеавтомобилей «Тигр».

    На кадрах видно, что бронеавтомобили украшены свадебными ленточками и воздушными шарами. Как пишет RT в своем Telegram-канале, очевидцы сняли самый необычный свадебный кортеж.

     Ранее документальный фильм об истории пары военнослужащего Евгения и его невесты Татьяны из Нижнего Новгорода показали в Сети.

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    23 сентября 2023, 17:40
    В новом учебнике истории России решили изменить главу о репрессиях

    Tекст: Кристина Цыцура

    В новом учебнике истории России для старших классов изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

    По его словам, создана рабочая группа из числа регионов, чьи народы были репрессированы, чтобы обсудить с ними корректировки, которые будут внесены в главу, передает РИА «Новости».

    Речь идет о главе, в которой ряд народов, проживавших на территории СССР, были подвергнуты насильственному переселению в восточные регионы за пособничество врагу. При этом в учебнике подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов, но и множество безвинных людей.

    Обновления вызвали возмущения, поэтому по поручению главы Чечни Рамазана Кадырова вопрос будет дополнительно разобран и изучен.

    Коментарии (42)
    23 сентября 2023, 21:40
    Лавров: Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке

    Tекст: Ольга Иванова

    Данные Москве обещания по поводу зерновой сделки оказались обманом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров назвал обман основной причиной, почему Россия вышла из этой сделки, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что гуманитарные коридоры, действовавшие в рамках зерновой сделки, несколько раз использовались для ударов по российским кораблям.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их.

    Коментарии (42)
    23 сентября 2023, 21:55
    Захарова после общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции»

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила про «изоляцию» от прессы после общения министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями СМИ.

    Общение Лаврова с представителями СМИ продлилось более часа. Захарова завершила пресс-конференцию словами о том, что «мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас», передает ТАСС.

    Ранее Лавров, отвечая на вопросы западных журналистов о том, что якобы российская делегация на сессии Генассамблеи ООН была в изоляции, опроверг это предположение.

    Пресс-конференция Лаврова по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН стала одним из самых ожидаемых событий мероприятия среди иностранных журналистов.

    Представители иностранных СМИ, зная по предыдущим годам, что занять место в зале во время пресс-конференции Лаврова, которую он традиционно проводит по итогам выступления, будет непросто, начали приходить на мероприятие за час до его начала.

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