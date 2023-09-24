Десантис: Вступление Украины в НАТО не в интересах США

Губернатор штата Флорида Десантис: Вступление Украины в НАТО не будет отвечать интересам США

Tекст: Антон Никитин

Десантис выразил мнение, что возможное вступление Украины в НАТО не в интересах США, так как будет означать рост обязательств. «А если обязательств становится больше, то какую выгоду мы извлекаем в ответ?» – приводит слова политика Bloomberg. Губернатор штата Флорида добавил, что Вашингтон не должен давать киевским властям бесконечные суммы средств. Однако, по его словам, финансирование Украины может быть оправдано, если приведет к завершению конфликта, передает ТАСС.

В прошлую субботу в США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ. В тот же день в Киеве сообщили о планах провести в октябре заседание совета НАТО – Украина.

Напомним, в мае Десантис подал документы для участия в выборах президента США в 2024 году. В июле губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал инициативу о начале процедуры импичмента действующего главы Белого дома Джо Байдена.