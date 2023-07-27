Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.20 комментариев
Республиканец Десантис поддержал импичмент Байдена
Десантис: Республиканцы вправе инициировать импичмент Байдену, учитывая беспрецедентную коррупцию
Губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал инициативу о начале процедуры импичмента действующего главы Белого дома Джо Байдена.
Десантис в интервью телеканалу Fox News напомнил, что демократы пытались добиться импичмента 45-го президента США Дональда Трампа «за телефонный разговор», а теперь утверждают, что обвинения в адрес Байдена якобы не серьезны. «Они намного более серьезны», – подчеркнул республиканец.
По мнению губернатора, Палата представителей имеет полное право инициировать этот процесс. Он подчеркнул, что коррупция, окружающая семью Байденов, «просто беспрецедентна» для американской истории, и выразил возмущение, что ФБР и министерство юстиции США не проявляют к этому никакого интереса, передает RT.
Накануне спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Байдену необходимо вынести импичмент, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что реально грозит Байдену по делу о коррупции.