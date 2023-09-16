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В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ
В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».
Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.