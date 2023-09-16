В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

Tекст: Антон Никитин

Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.