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Антонов: Киев пытается создать предлог для ввода на Украину войск НАТО
Посол в США Антонов: Киев будет пытаться создать предлог для ввода на Украину войск НАТО
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Россия призывает страны Запада повлиять на нынешние власти в Киеве, чтобы не допустить организации ими теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил посол России в США Анатолий Антонов, предупредив, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода на Украину воинского контингента НАТО.
По его словам, ввод войск НАТО на Украину переведет к региональному конфликту на уровне третьей мировой войны, передает ТАСС.
Он также отметил, что заявления о подготовке провокации в отношении контролируемой Россией же атомной станции абсурдны. «На объекте трудятся российские граждане. На ротационной основе там присутствуют и эксперты МАГАТЭ, которые не могут не знать, кто наносит удары по ЗАЭС», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что существует большая угроза диверсии на ЗАЭС со стороны киевского режима. Последствия таких действий могут быть катастрофическими.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Киев хочет совершить теракт на этой атомной станции.
Появились данные о подозрительном исчезновении Пригожина за несколько дней до мятежа
Журналист Петров в эфире канала «Россия 1» рассказал о ходе расследования по делу о вооруженном мятеже Пригожина
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Следственные органы России продолжают расследование уголовного дела, связанного с организацией вооруженного мятежа 24 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал журналист Эдуард Петров.
Как сообщил Петров, дело по организации мятежа никто закрывать не собирался, расследование идет полным ходом, следователи и оперативники работают. Он сообщил, что они провели обыски по адресам, где располагаются офисы компаний Евгения Пригожина.
Петров сообщил, что одним из эпизодов дела является фейковое видео Пригожина о том, что якобы по силам и лагерю ЧВК был нанесен ракетный удар. Это видео было использовано как информационный повод для организации мятежа. Петров отметил, что уже доказана сфабрикованность этого видео – в нем есть несколько склеек, постановок, да и сам взрыв никем не был зафиксирован.
Журналист напомнил, что, по версии авторов этой постановки, силы Пригожина якобы были обстреляны в пятницу, что привело к мятежу. Однако, по данным следствия, подготовка к нему велась заранее. «Пригожин во вторник пропал вообще с радаров. Он не подходил к телефонам, его не было нигде на связи, его машина пустая перемещалась по территориям. То есть со вторника Евгений Пригожин пропал. И никто не знал, где он находится. И только в субботу Пригожин появился в Ростове», – рассказал Петров.
В эфире также были показаны обыски, которые силовые структуры провели в офисах компаний и медиаструктур Пригожина.
Напомним, напомним, в ночь с пятницы 23 июня на субботу 24 июня в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.
Данным мятежом попытались воспользоваться антироссийские силы за рубежом в своих интересах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев: «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать».
Одобрили мятеж самые явные враги России. Так, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объявил, что поддерживает действия Пригожина.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом в России, и вовсе заявил, что всецело за вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». «Пригожин нам не друг и даже не союзник... Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой еще долго не будет», – пишет Ходорковский.
Глава МИД Украины Кулеба не скрывал своей радости: «В России происходит восстание… Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», хотя в конце и делает оговорку, что «сейчас рано прогнозировать последствия».
Однако радость русофобских сил длилась недолго. Они были разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
СМИ назвали цели российского удара во Львове
РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.
С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».
Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.
До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.
Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ
Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».
США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников
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Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.
Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».
До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.
Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России).
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне
Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу
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Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.
По его словам, Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей, и постепенно начал предъявлять претензии Западу в виде денег и нового оружия, передает ТАСС.
Лукашенко указал, что Зеленский договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции «воевать до последнего украинца» в обмен на оружие и финансовую помощь.
По его словам, Зеленский будет настаивать на вступлении НАТО в конфликт с Россией после принятия Украины в альянс.
«Страны Запада готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили, с первого Майдана, – сказал Лукашенко.
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по поставкам вооружений
МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока банк ОТР находится в черном списке
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Венгрия продолжит голосовать против поставок оружия Украине, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», составленном киевским режимом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает требовать, чтобы банк был исключен из этого списка. Пока этого не произойдет, Венгрия не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает украинский конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД Венгрии.
Он добавил, что речь идет о венгерских национальных интересах, потому Венгрию не интересует, «что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока Киев не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном
В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении
Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения.
Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир.
В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр».
Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Спрогнозировано полное исчезновение программистов к 2028 году
Глава Stability AI Мостак заявил о возможном исчезновении программистов примерно через пять лет в связи с развитием ИИ
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В мире может не остаться программистов примерно через пять лет в связи с тем, что к 2028 году всю их деятельность возьмут на себя системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак.
По его словам, уже 41% всего кода генерируется ИИ, в этой связи будущее для программистов не выглядит слишком радужным, передает «Газета.Ru».
«За три месяца тема ИИ в трендах GitHub обогнала по популярности биткоин и эфир, две главные криптовалюты», – отметил бизнесмен.
Кроме того, Мостак заверил в том, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены, в частности, к концу 2024 года ChatGPT на мобильном телефоне будет работать без подключения к интернету.
Глава Stability AI подчеркнул, что рассматривает ИИ как инструмент, расширяющий человеческий потенциал, а не как угрозу, которая его уничтожает.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему опасность искусственного интеллекта исходит от человека.
Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.
Зеленский собрался судить занявших сторону России жителей Донбасса
Зеленский призвал преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он, передает ТАСС.
По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент.
Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение сторонников России на Украине.
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина в Белоруссии
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Основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…» – передает слова Лукашенко «БелТА».
Также президент заявил, что, по его данным, бойцы «Вагнера» сейчас находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.
В то же время Лукашенко также уточнил, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России. При этом рисков для республики из-за факта присутствия бойцов ЧВК в стране Лукашенко не видит. «Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации», – заявил он.
Кроме того, белорусский президент указал, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в республике она может быть задействована для обороны страны.
«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Белоруссии востребован», – отметил Лукашенко.
Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер».
На Украине национализировали активы «Ильюшина»
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На Украине национализировали активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», сообщили в офисе украинского генерального прокурора.
По материалам офиса генерального прокурора и на основании собранных доказательств Высшим антикоррупционным судом удовлетворен иск министерства юстиции Украины о передаче в доход Украины активов, принадлежащих госкорпорации «Ростех», передает РИА «Новости».
В сообщении утверждается, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 млн долларов, которую предприятие «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» в 2010 году передало государственному предприятию «Антонов» для проведения испытаний.
Напомним, в 2016 году президент авиастроительного госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил о намерении Киева добиваться запрета полетов используемых Россией самолетов «Ан» за пределами страны, если Москва откажется от украинского сервисного обслуживания этих летательных аппаратов.
Болгария решила продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария выразила готовность продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария заявила о планах продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около 650 млн долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, софийская госэнергокомпания NEK продаст «Энергоатому» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», передает РИА «Новости».
АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти страны заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
Рар сказал, чем закончится санкционный конфликт Венгрии и Украины
Германский политолог Рар: Украине рано или поздно придется отменить санкции в отношении венгерского банка ОТР
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Брюссель попытается примирить Венгрию и Украину. Однако Будапешт будет непреклонно следовать своей политике и настаивать на снятии украинских санкций с банка ОТР, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Будапешт пригрозил блокировкой антироссийских решений в ЕС, если Украина не отменит рестрикции в отношении венгерского банка ОТР.
«Решения по каждому пакету санкций Евросоюз может принимать только единогласно. Поэтому я предполагаю, что в конечном счете ЕС придется давить и на Венгрию, и на Украину, чтобы замять конфликт двух стран», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Пока что украинская сторона продолжает агрессивно настаивать на своем и применять санкции к венгерскому банку за сотрудничество с Россией. В свою очередь Венгрия, отстаивая национальные интересы, будет голосовать против решений ЕС и добиваться снятия украинских рестрикций. Будапешт апеллирует к тому, что он соблюдает все европейские ограничения, но поддерживает торговые отношения там, где это можно и выгодно», – отметил он.
«По моему мнению, Брюсселю вряд ли удастся повлиять сразу на обе стороны, поскольку ситуация патовая. Рано или поздно Украине придется принять, что, сохраняя санкции, они будут и дальше сталкиваться с блокировкой решений ЕС. Как следствие, в конечном счете либо Украина сдастся, либо конфликт продолжится. Но Венгрия не отступит», – заключил политолог.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит голосовать против поставок оружия Украине. Он отметил, что Будапешт будет придерживаться этой политики до тех пор, пока крупнейший банк государства OTP находится в списке «международных спонсоров войны».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД страны. Он добавил, что речь идет о национальных интересах Венгрии, поэтому Будапешт не интересует, что думают о сложившейся ситуации в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.
Напомним, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока офис Зеленского не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.