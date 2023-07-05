Захарова объяснила стремление Киева совершить теракт на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский «выбрал объект покруче для того, чтобы держать практически весь мир в заложниках», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность диверсии Киева на Запорожской АЭС.

«Зеленский собирается совершать теракт в отношении Запорожской АЭС – вот так надо говорить, потому что это правда. Потому что они много месяцев ее обстреливают. Это не просто обстрелы. … Мишень туда повешена не от незнания, а от четко спланированной тактики», – заявила дипломат в эфире программы радио Sputnik.



Захарова заявила, что Москва давно говорит о ядерном экстремизме Киева. При этом она подчеркнула, что последствия ЧП на ЗАЭС отразятся на всей планете.

Представитель МИД напомнила, что во время пандемии умирали и богатые, и бедные.

«Нет того уголка планеты, которого это не коснется, потому что есть такое понятие, как атмосфера, Мировой океан или та же самая сельскохозяйственная», – пояснила она.

Ранее МАГАТЭ назвало шаткой ситуацию с ядерной безопасностью ЗАЭС.