Губернатор Флориды Десантис подал документы для участия в выборах президента США в 2024 году

Республиканец Рон Десантис, который сейчас занимает пост губернатора штата Флорида, подал документы для участия в выборах президента США, запланированных на ноябрь 2024 года, следует из данных американской Федеральной комиссии по выборам.

Американские СМИ полагают, что 44-летний Десантис – основной соперник экс-президента США Дональда Трампа за право представлять Республиканскую партию на выборах. По данным NBC, Десантиса поддерживает не менее 31% избирателей-республиканцев, Трампа – 46%, передает ТАСС.

Напомним, американист Малек Дудаков полагает, что среди республиканцев победу одержит Трамп, но Десантис сможет собрать деньги и рейтинг, чтобы стать безусловным преемником Трампа на выборах в 2028 году.