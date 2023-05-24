Политолог назвал три причины выдвижения Десантиса на выборах президента США

Республиканец Рон Десантис собирается участвовать в выборах президента США, чтобы собрать денег и рейтинг, чтобы спокойно готовиться стать безусловным преемником Дональда Трампа на выборах в 2028 году, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее губернатор Флориды Рон Десантис решил участвовать в президентских выборах в США.

«До начала республиканских праймериз осталось восемь месяцев, но Дональд Трамп уже резко усилил свои позиции, отрыв у него очень большой – около 40% от Десантиса. Сложно представить себе сценарий, при котором этот расклад изменится. Десантис может неплохо выступить в отдельных штатах, но в общем Трамп его в одну калитку вынесет», – считает Малек Дудаков.

Политолог предположил несколько причин решения Десантиса выдвигаться в президенты США.

«Думаю, он хочет попытать счастья – а вдруг получится. Во-вторых, хочет набрать известность в целом по стране, потому что пока он остается больше политиком региональным. Пока его знают больше дома, во Флориде. В-третьих, он хотел бы собрать денег. В итоге, даже если он проигрывает праймериз, Десантис останется при своих и уже будет спокойно готовиться к тому, чтобы стать бесспорным преемником Трампа и более уверенно выйти на выборы в 2028 году», – отметил эксперт

Ранее телеканал CNN сообщил, что губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая объявит о том, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, передает ТАСС. Об этом он сообщит в среду в прямом эфире в Twitter во время беседы с Илоном Маском.

До этого сенатор от Республиканской партии Тим Скотт зарегистрировался кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов.

Между тем бывший глава американской администрации Дональд Трамп выразил готовность признать результаты президентских выборов 2024 года в США, если он сочтет эти выборы честными.