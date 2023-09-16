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    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    12 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 16:47

    В Киеве сообщили о планах провести в октябре заседание совета НАТО – Украина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заседание совета НАТО – Украина планируется провести в октябре, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

    По ее словам, это будет большая и развернутая структура, которая охватит гражданские и военные вопросы, передает РИА «Новости».

    «Уже в октябре планируется заседание Совета Украина – НАТО», – сказала Стефанишина.

    Предусматривается проведение консультаций, например, по вопросам безопасности в Черном море.

    Напомним, первое заседание совета НАТО-Украина по ситуации в Черном море состоялось 26 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

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    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

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    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (39)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 04:59
    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине

    Экс-президент США Трамп положительно оценил слова лидера России Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка его намерения урегулировать украинский кризис российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что ему нравится, что Путин сказал это, потому что это означает, что он говорит правильные вещи. Республиканец в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом, передает ТАСС.

    «Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри», – отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. Как утверждает Трамп, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению «справедливой сделки».

    Напомним, во вторник Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать. При этом российский лидер напомнил, что Трамп сам ввел санкции против России.

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    15 сентября 2023, 20:17
    Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
    Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    Он подчеркнул, что по-прежнему существует опасность для ядерных объектов во время конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Вместе с тем он сообщил, что эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС новые мины или взрывчатые вещества. Но подтвердили расположение мин в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями вокруг объекта.

    Ранее Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не принесет значительных радиологических последствий.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 11:50
    В Харькове прозвучали взрывы
    В Харькове прозвучали взрывы
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Харькове слышны взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

    О подробностях не сообщается, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, в центральных, южных и восточных областях Украины звучит воздушная тревога.

    Ранее в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 05:59
    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине

    Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине
    @ Общественное достояние

    Tекст: Антон Никитин

    Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.

    По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».

    Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.

    Политолог также считает, что индикатором нового радикального подхода властей США стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию руководства Украины для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одержать победу» в конфликте.

    По мнению профессора бостонского Северо-Восточного университета, на Западе появилась новая мантра, которая, кажется, звучит так: «мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой».

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

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    16 сентября 2023, 14:51
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России с 9 до 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения катеров и топлива ВСУ.

    Точные удары позволили лишь ВСУ материально-техническое обеспечения. Пострадали группировки войск ВСУ, действующие на Донецком и Запорожском направлениях.

    Были уничтожены поставки вооружений западного производства, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России заставили бежать группы ВСУ в районе Работино.

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    16 сентября 2023, 13:12
    В Киеве и Одессе стартовали акции против скандальных закупок

    В Киеве и Одессе начали проводить акции против скандальных закупок

    В Киеве и Одессе стартовали акции против скандальных закупок
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские СМИ сообщили, что в Одессе и Киеве начались акции протеста против проведения некоторых закупок.

    Люди протестуют против расточительных трат в условиях военного положения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Так, в Одессе возле городского совета собрались протестующие.

    Участники митинга заявили, что «не собираются менять власть», но напоминают ей о необходимости рачительно расходовать государственные средства.

    Такую же акцию протеста провели в Киеве. Люди потребовали от властей отменить «неуместные тендеры». На акцию вышли несколько сотен человек.

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    15 сентября 2023, 22:40
    Журналист из США назвал виновных в отправке сотен тысяч украинцев на минные поля

    Американский журналист Никсон: Неоконсерваторы приказали властям Украины отправить «сотни тысяч своих людей» на мины

    Tекст: Антон Никитин

    Американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube выразил мнение, что Владимир Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, правительством Украины управляют неоконсерваторы, которые приказали украинским властям отправить «сотни тысяч своих людей» на минные поля.

    Никсон выразил уверенность, что «нет никакого чертового украинского правительства». По его мнению, украинцами управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы». По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, передает РИА «Новости».

    «Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», – заявил Никсон. По мнению журналиста, все экономические эксперименты, которые Запад проводит на Украине, перенесут затем в США.

    Неоконсерваторы – часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин «неокон».

    Ранее в США назвали проблемой «нестандартные минные поля» России на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

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    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, а так называемом «огненном мешке».

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

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    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2023, 00:45
    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ

    Киевский политолог Карасев: ВСУ завершили стратегическое контрнаступление безрезультатно, новые попытки бессмысленны

    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины завершили оперативно-стратегическое контрнаступление в общевойсковом формате безрезультатно, дальнейшие попытки контрнаступления бессмысленны и проводятся в целях тактического продвижения, выразил мнение киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

    По словам политолога, сейчас ВСУ контрнаступают уже «экономно», «в затухающем режиме», потому что это бессмысленно. Эксперт выразил уверенность, что такие «контрнаступления», такие операции наземные в общевойсковом формате должны за месяц давать результат, в противном случае смысла в них больше не будет. Карасев утверждает, что по этой причине контрнаступление ВСУ сейчас проводится «в режиме уже тактического – не оперативно-стратегического контрнаступления», передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предсказал сроки завершения наступления ВСУ. Ранее австрийский полковник Маркус Райснер констатировал, что контрнаступление Украины зашло в тупик.

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