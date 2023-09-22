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Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16
Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.
«Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.
«Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.
«Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.
Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».
Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.
Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.