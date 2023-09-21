Украина отвергла французские истребители Mirage

Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что Киеву не нужны устаревшие французские самолеты Mirage

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Киеву «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000», ввиду того, что российская ПВО уничтожит его так же, как американские A-10, передает ТАСС.

Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он.

Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель. «Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты», – сказал он.

Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.