На Украине заявили о желании получить истребители F-35

Игнат: Хотели бы получить от США истребители 5-го поколения F-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Украине должны думать про перспективу, не про один F-16, есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели, передает ТАСС.

Игнат заявил, что в настоящий момент Украина считает своим приоритетом получение от США истребителей F-16, на втором месте в списке приоритетов шведские JAS 39 Gripen.

Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin не сможет поставить Военно-воздушным силам США истребители F-35 новейшей конфигурации как минимум до апреля следующего года.