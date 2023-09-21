Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.3 комментария
На Украине заявили о желании получить истребители F-35
Игнат: Хотели бы получить от США истребители 5-го поколения F-35
Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, на Украине должны думать про перспективу, не про один F-16, есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели, передает ТАСС.
Игнат заявил, что в настоящий момент Украина считает своим приоритетом получение от США истребителей F-16, на втором месте в списке приоритетов шведские JAS 39 Gripen.
Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin не сможет поставить Военно-воздушным силам США истребители F-35 новейшей конфигурации как минимум до апреля следующего года.