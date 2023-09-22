Российские войска за сутки уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении за сутки двух танков Leopard на Купянском направлении

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам в районах Артемовки ЛНР, Синьковки, Берестового и Ивановки Харьковской области.

Отмечается, что потери Украины составили до 20 военных, два танка «Leopard» производства ФРГ и три автомобиля.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что во время контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходную немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира».

В Минобороны подчеркнули, что в районе Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

В сообщении говорится, что на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а в районе Зеленого Гая ДНР поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

Как подчеркнули в ведомстве, на Донецком направлении ВС РФ за минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Водяного и Марьинки ДНР, а также у украинских военных до 200 убитыми и ранеными, поражены две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В Минобороны отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы Российская армия уничтожила артиллерийскую систему М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах Верхнекаменки, Лисичанска ЛНР, Старомихайловки, Горловки ДНР, Очеретоватого, Чистополья Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в зоне СВО за сутки сбили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.