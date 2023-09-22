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Российские войска за сутки уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении
Минобороны заявило об уничтожении за сутки двух танков Leopard на Купянском направлении
Российские военные за прошлые сутки уничтожили два немецких танка Leopard на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.
Как указали в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам в районах Артемовки ЛНР, Синьковки, Берестового и Ивановки Харьковской области.
Отмечается, что потери Украины составили до 20 военных, два танка «Leopard» производства ФРГ и три автомобиля.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что во время контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходную немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира».
В Минобороны подчеркнули, что в районе Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.
В сообщении говорится, что на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а в районе Зеленого Гая ДНР поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
Как подчеркнули в ведомстве, на Донецком направлении ВС РФ за минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Водяного и Марьинки ДНР, а также у украинских военных до 200 убитыми и ранеными, поражены две боевые машины пехоты и три автомобиля.
В Минобороны отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы Российская армия уничтожила артиллерийскую систему М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах Верхнекаменки, Лисичанска ЛНР, Старомихайловки, Горловки ДНР, Очеретоватого, Чистополья Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в зоне СВО за сутки сбили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.