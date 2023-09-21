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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    21 сентября 2023, 14:59

    Российские средства ПВО сбили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow

    Минобороны: Российские средства ПВО сбили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими средствами противовоздушной обороны в России в зоне спецоперации за сутки сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские системы ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, пять крылатых ракет Storm Shadow,  а также противорадиолокационную ракету HARM, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, по данным военного ведомства, уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области, в Донецкой народной республике, Голиково, в Лисичанске ЛНР, а также в Ольшане Харьковской области, и в районе трех населенных пунктов в Херсонской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в ночь на понедельник ударили по месту хранения крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории.

    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

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    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

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    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

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    21 сентября 2023, 01:56
    В США сравнили «мясные штурмы» на Украине со Второй мировой

    NYT: Украина во время наступления столкнулась с обороной, которой не было в Европе со времен Второй мировой войны

    Tекст: Антон Никитин

    Украина во время наступления, отметившегося «мясными» штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская New York Times.

    Как отмечается в публикации, начав наступление, Украина, даже получая современные западные танки и технику, столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, при этом ход «контрнаступления» остается неясным, передает РИА «Новости».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года. Ранее Зеленский признал сложности с «контрнаступлением» ВСУ. На Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

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    21 сентября 2023, 02:39
    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников

    Минобороны: Над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожено 19 украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никтин

    Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Республикой Крым уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что поддержка Киева странами Запада нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса после референдумов.

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    21 сентября 2023, 14:50
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

    Напомним, воздушная тревога объявлена утром четверга, 21 сентября, на всей территории Украины.

    Кроме того, в Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

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    20 сентября 2023, 19:42
    Зеленский представил в ООН игнорирующую интересы России «формулу мира»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Как сообщает ТАСС, Зеленский повторил свои условия для «прекращения боевых действий»: вывод ВС России за границы 1991 года и возвращение Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.

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    21 сентября 2023, 06:59
    В США задумались о признании новых границ Украины

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макгрегор признал, что «русские не представляют из себя злодеев», они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, США могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Экс-советник главы Пентагона призвал «успокоиться и понять ситуацию», чтобы завершить конфликт. При этом он выразил уверенность, что карта изменится. По его словам, произойдет обмен территорий, передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это «не сверкающий город либеральной демократии на холме». «Конец дискуссии», – отметил полковник.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года. В апреле Зеленский также заявлял, что целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года». Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

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    21 сентября 2023, 04:59
    Президент Ирана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине

    Президент Ирана Раиси: Поставки Западом оружия Киеву затягивают конфликт на Украине

    Президент Ирана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки западными странами оружия властям в Киеве затягивают конфликт на Украине, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке.

    Президент Ирана заявил, оружие Украине поставляют страны НАТО. Он выразил уверенность, что те, кто извлекает выгоду из конфликта, не хотят его завершения, передает ТАСС.

    Накануне на Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

    Напомним, в конце августа бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс выразил мнение, что американское руководство будет стремиться затянуть конфликт на Украине до президентских выборов в США в 2024 году, чтобы увеличить шансы на переизбрание Джо Байдена.

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    21 сентября 2023, 05:19
    ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, передает ТАСС.

    Кроме того, Савчук рассказал, что в районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского.

    По словам представителя российского оборонного ведомства, потери ВС Украины составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Помимо этого, в районах населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия уничтожены 11 беспилотников, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Центр».

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не смогли нащупать брешь в обороне ВС России на краснолиманском направлении.

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    21 сентября 2023, 08:43
    Ростех предоставил первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Ростех предоставил Минобороны первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    В Telegram-канале корпорации указано, что обновленные машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

    Как уточнили в Ростехе, гаубица может работать в режиме «огневой налет» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям, что позволяет уменьшить время нахождения установки на огневой позиции и быстро уйти от ответного удара.

    Также боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает десяти выстрелов в минуту.

    Кроме того, машина оснащена модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности.

    Система АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела также осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна и в горной местности.

    Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».

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    21 сентября 2023, 07:47
    Кличко: В Киеве прогремели взрывы

    Мэр Киева Кличко: В столице Украины прогремели взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Около 6.00 Кличко сообщил в своем Telegram-канале про «взрывы в городе», добавив, что «работает ПВО». Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

    Напомним, в четверг ночью российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

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    20 сентября 2023, 20:48
    Лавров заявил о росте рисков глобального конфликта по вине Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны обращаются к принципам Устава ООН сообразно своим корыстным геополитическим потребностям, сейчас растут риски глобального конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    Такое отношение ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся проблем и очагов напряженности, заявил Лавров. «Растут и риски глобального конфликта», – передает ТАСС его слова.

    Глава МИД России заявил, что США и их союзники с момента распада СССР вмешивались в дела Украины. Лавров напомнил слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявляла, что в конце 2013 года «на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов».

    Напомним, Лавров в среду принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

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      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

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      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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