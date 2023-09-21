Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.8 комментариев
Голикова предсказала сокращение работников в возрасте 30-39 лет
Число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
При этом она отметила, что растет количество молодых и более возрастных сотрудников, передает ТАСС.
По словам Голиковой, перед правительством стоит задача оценить потенциал трудовых ресурсов, а также количество рабочих мест и то, как их модернизировать, как перестраивать отраслевые стратегии.
Ранее Минтруд предложил увеличить число участников программы переобучения, которая проходит в рамках проекта «Демография».