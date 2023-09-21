Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.8 комментариев
Союз ММА России принял отставку Емельяненко
Отставка Федора Емельяненко с поста президента Союза ММА России принята, сообщил врио президента союза Андрей Терентьев.
Емельяненко подал в отставку еще в августе, передает ТАСС. В четверг его отставка была принята президиумом Союза ММА России.
Напомним, Емельяненко являлся главой организации с 2012 года, но покинул эту должность в октябре 2018 года. Позже снова был избран главой союза в июне 2022 года.
Емельяненко считается легендой смешанных единоборств. На счету спортсмена 40 побед и семь поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся.