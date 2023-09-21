Союз ММА России принял отставку Емельяненко

Tекст: Кристина Цыцура

Емельяненко подал в отставку еще в августе, передает ТАСС. В четверг его отставка была принята президиумом Союза ММА России.

Напомним, Емельяненко являлся главой организации с 2012 года, но покинул эту должность в октябре 2018 года. Позже снова был избран главой союза в июне 2022 года.

Емельяненко считается легендой смешанных единоборств. На счету спортсмена 40 побед и семь поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся.