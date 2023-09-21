Курс «Основы российской государственности» повысит патриотичность будущих элит России

Историк Шаповалов: Курс «Основы российской государственности» формирует у студентов образ прошлого и задает координаты будущего

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы уже видим очень высокий уровень положительного отношения к курсу. Так, например, 68% опрошенных считают, что он нужен. Более того, 72% говорят, что хотели бы, чтобы их дети или внуки прослушали его», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ, в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Что такое Россия?», проведенного в партнерстве с проектом «ДНК России».

По его мнению, было выбрано довольно удачное время внедрения курса: «В стране фиксируется рост патриотических настроений. Второй фактор – «новая легитимность», говорящая о высоком уровне общественной мобилизации по целому ряду вопросов, а также о повышении общественного доверия к государственным институтам и отдельным руководителям».

«Актуальность курса «Основы российской государственности» возникла не в 2022-м, не в 2023 году, а существенно раньше, – заметил в свою очередь проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. – Он сформировался в результате совместного творчества более чем 3,5 тыс. преподавателей со всей страны. Курс решает самую главную задачу – создание смыслового хаба для студента, который пришел в вуз после школы».

Он пояснил, что курс «Основы российской государственности» – это комплекс знаний, который позволяет студентам формировать каркас ценностей. По словам Полосина, для ознакомления с курсом совместно с обществом «Знание» подготовлено более 60 фильмов, а всего их должно быть более 100. Они посвящены различным разделам и компонентам курса. «Кроме того, будет предусмотрен сокращенный блок, связанный с тематиками курса в рамках большей части проектов и программ, которые сейчас осуществляются РФ. Это и проекты платформы «Россия – страна возможностей», и «Лидеры России», и все, что касается работы с молодежью», – сообщил он.

«В курсе раскрывается опыт построения многонационального государства. Этот опыт имеет всемирное историческое значение. Российское государство во все времена обеспечивало развитие всем народам. Этническая открытость присутствовала на всем историческом этапе. Наше государство велико, разнообразно, и в этом разнообразии – его величие. Важное достоинство курса – он не пытается лакировать действительность и обходить проблемные точки. Программа дает комплексный ответ на сложные исторические вопросы», – указал Борис Лавринов, учитель Университетской гимназии МГУ для одаренных детей.

«Основы российской государственности» – это метапредметный, междисциплинарный курс, который формирует множество научных направлений. Он про прошлое, настоящее и будущее Российского государства и государственности. Так мы формируем образ прошлого и задаем координаты будущего», – добавил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

Он подчеркнул, что для граждан нашей страны важно понимание того исторического пути, который Россия прошла за свою историю с 862 года до настоящего времени: «Это путь очень славный, очень драматический. Это путь, на котором были и кризисы государственности – Смута, Революция и Гражданская война, распад Советского Союза. Но каждый кризис российская государственность преодолевает и выходит на новые уровни развития, достижения очередных высот».

«В истории России менялись формы государства, политические режимы, идеологические конструкции. На смену Древнерусскому княжеству пришли Русское царство, Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация. Но несмотря на перемены, основы российской государственности оставались неизменными», – пояснил аналитик.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что курс «Основы российской государственности» положит начало тому, что студенты, а это будущая элита России, будут патриотичными и знать все о непростых периодах российской истории.

«В мире есть цивилизации, которые имеют свой культурный код, свою специфику. Это относится и к российской цивилизации. Важно «не носить чужой пиджак», а ведь нас все время пытались вместить в прокрустово ложе. Мы уникальная цивилизация, которой должны гордиться», – подчеркнул депутат.

«Мы – государство с большими особенностями. Речь идет и об особой форме правления, особой сложной федерации, о географических, климатических особенностях. В этой связи важно, что курс носит и мировоззренческий воспитательный характер. Это вторичная социализация взрослых людей. Нужно стараться соединить наш курс с воспитательной системой, с системой просветительской деятельности», – пояснил Игорь Кузнецов, профессор кафедры истории и теории политики МГУ.