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Эксперт объяснила продажу жилья сотрудниками СБУ в новых регионах России
Эксперт Шеслер: Сотрудники СБУ понимают, что Украина не вернет контроль над утерянными территориями
Сотрудники СБУ пытаются избавиться от жилья в новых регионах России, так как понимают, что Украина не вернется к границам 1991 года. По примеру Крыма, Москве необходимо ввести меры по аресту недвижимости, чтобы облегчить жизнь жителям этих территорий, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Лариса Шеслер. Ранее сотрудники СБУ начали массово продавать свои квартиры в ЛНР.
«Как бы Украина не заявляла, что она хочет вернуться к границам 1991 года, этого не будет. Военные эксперты, в том числе и западные, заявляют, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны взять под контроль новые российские регионы. Это прекрасно понимают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), поэтому продают свои квартиры в ЛНР», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Следует ожидать, что сотрудники СБУ будут продавать свою недвижимость не только в ЛНР, но и в других новых регионах России. Кроме того, этот процесс будет наблюдаться даже в тех местах, которые ВСУ пока еще контролируют. Так как многие понимают, что в конце концов вся эта территория вернется в Россию», – прогнозирует Шеслер.
«Однако сотрудники СБУ могут не только продавать свои квартиры, но попробовать переписать ее на родственников. Сейчас недвижимость в новых регионах достаточно дешевая. А вот после окончания спецоперации цена на жилье возрастет и вот тогда уже они попробуют избавиться от квартиры», – подчеркнула собеседница.
«В новых регионах необходимо применять аналогичные Крыму меры по аресту недвижимости украинских собственников и выставлять ее на торги. Это позволит облегчить жизнь покупателям жилья. Только делать это надо более оперативно, а не тянуть несколько лет, как это было на полуострове», – резюмировала Шеслер.
На этой неделе появилась информация, что сотрудники СБУ, жившие в ЛНР до 2014 года, стали массово пытаться продать свои квартиры в Луганске и других городах республики через недобросовестных местных риелторов и нотариусов. Сотрудники украинских спецслужб понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются избавиться от жилья.
По данным РИА «Новости», ситуацией пользуются мошенники, которые продают такие квартиры по поддельным документам. От этих схем страдают обычные граждане, которые могут остаться без квартир и денег.
Ранее Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других недружественных России иностранцев и государств. Всего в перечне около 500 объектов – предприятия, банки и недвижимость, относящаяся к туристической и спортивной инфраструктуре.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что национализированные активы на полуострове украинских олигархов и чиновников оцениваются в миллиарды рублей.