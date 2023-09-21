Песков: Миротворцы приложили необходимые усилия для эвакуации жителей Карабаха

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представителя Кремля спросили, может ли Россия принять эвакуированных жителей Карабаха. Песков ответил, что не известно, как необходимость возникнет. По его словам, российские миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещенных лиц в места проживания», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.