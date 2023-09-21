Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.3 комментария
Песков: Миротворцы приложили необходимые усилия для эвакуации жителей Карабаха
Российские миротворцы приложили усилия, чтобы помочь жителям Нагорного Карабаха покинуть опасные районы, Москва рассчитывает на стойкое прекращение огня в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, может ли Россия принять эвакуированных жителей Карабаха. Песков ответил, что не известно, как необходимость возникнет. По его словам, российские миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы передает ТАСС.
«Мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещенных лиц в места проживания», – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.