Названы исключения из ограничений на экспорт топлива из России

Ограничения на экспорт бензина и дизтоплива вводятся с 21 сентября с рядом исключений

Tекст: Ольга Никитина

Согласно документу, под ограничения не подпадают поставки по межправительственным соглашениям, поставки в рамках оказания гумпомощи, топливный транзит, его поставки для российских воинских формирований за пределами страны. Также экспорт не ограничивается, если топливо предназначено для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, передает ТАСС.

Не касаются ограничения и транспортировки топлива физическими лицами для личного пользования, поставок в Южную Осетию и Абхазию.

Напомним, ранее в четверг председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России с целью стабилизации внутреннего рынка вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизеля.