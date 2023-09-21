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Названы исключения из ограничений на экспорт топлива из России
Ограничения на экспорт бензина и дизтоплива вводятся с 21 сентября с рядом исключений
Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России начнут действовать с 21 сентября, при этом запрет не коснется ряда поставок, говорится в постановлении правительства.
Согласно документу, под ограничения не подпадают поставки по межправительственным соглашениям, поставки в рамках оказания гумпомощи, топливный транзит, его поставки для российских воинских формирований за пределами страны. Также экспорт не ограничивается, если топливо предназначено для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, передает ТАСС.
Не касаются ограничения и транспортировки топлива физическими лицами для личного пользования, поставок в Южную Осетию и Абхазию.
Напомним, ранее в четверг председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России с целью стабилизации внутреннего рынка вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизеля.