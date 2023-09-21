В Азербайджане назвали конструктивными переговоры по Карабаху

Tекст: Валерия Городецкая

На переговорах между делегациями Азербайджана и армянского населения в Карабахе, состоявшихся в четверг в азербайджанском городе Евлахе, обсуждался процесс реинтеграции армян Карабаха и восстановление инфраструктуры в регионе, передает РИА «Новости».

В администрации президента Азербайджана отметили, что встреча прошла конструктивно и в позитивной атмосфере.

Ранее представитель армян Карабаха Давид Бабаян сообщил, что в ходе встречи с представителями Азербайджана в Евлахе стороны не пришли к окончательному соглашению.