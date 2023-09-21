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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружия режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    21 сентября 2023, 11:24

    В Ереване отложили концерт рэпера Snoop Dogg

    В Ереване на фоне событий в Карабахе перенесли концерт рэпера Snoop Dogg

    Tекст: Ольга Никитина

    Концерт американского рэпера Snoop Dogg, который должен был состояться 23 сентября на стадионе Раздан в Ереване, перенесли на фоне событий в Нагорном Карабахе, сообщили организаторы.

    В опубликованном в соцсетях заявлении компании Doping Space говорится, что о решении перенести концерт официально сообщило правительство Армении, передает ТАСС.

    Напомним, в Ереване накануне произошли столкновения протестующих с полицией.

    20 сентября 2023, 18:37
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе, находившиеся там российские военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.

    Российских военных обстреляли, когда они возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента у Джанятага, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    В результате обстрела из стрелкового оружия они погибли, уточнили там. На месте уже работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

    19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (81)
    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (9)
    20 сентября 2023, 13:19
    Российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия
    Российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий достигнута при посредничестве российских миротворцев, сообщили в Минобороны России.

    «При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий», – говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российских миротворцев.

    Напомним, Минобороны Азербайджана заявило о прекращении антитеррористической операции в Карабахе с 12.00 мск.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 01:21
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Главред медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Гибель российских миротворцев в Карабахе – это «чудовищная провокация», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Симоньян выразила глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пятерых российских миротворцев. Она подчеркнула, что мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. «Кто бы ни был – это чудовищная провокация», – заявила журналистка, напомнив, как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24) «с двумя нашими погибшими там парнями», передает РИА «Новости».

    «Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

    Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия. В тот же день автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. После гибели миротворцев Азербайджан выразил России соболезнования.

    Коментарии (13)
    20 сентября 2023, 12:16
    Политолог: Прежней Армении больше не будет

    Политолог Ткаченко: Армению ждут политические потрясения

    Политолог: Прежней Армении больше не будет
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    После нового Карабахского конфликта Армению ждут политические потрясения. Премьер-министру страны Николу Пашиняну, скорее всего, придется уйти со своего поста, чтобы не дестабилизировать обстановку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее митингующие на площади республики в Ереване потребовали отставки Пашиняна.

    «Если Пашинян сохранит свой пост, то в Армении постепенно начнется процесс дестабилизации. Это произойдет в любом случае, даже если продолжающиеся сейчас в Ереване протесты не увенчаются успехом», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом, Пашинян будет вынужден уйти, и для страны будет лучше, если он сделает это сам. В противном случае можно ожидать в лучшем случае беспорядков, а в худшем – гражданской войны. Так или иначе, той Армении, которую мы знали раньше, больше не будет», – подчеркнул он.

    «Руководство страны, судя по всему, готово применить силу, чтобы разогнать митинги. Это показали события последнего дня. Однако если протестующих будет очень много, то власть отступит», – рассуждает собеседник.

    «Что касается России, надо помнить, что мы имеем достаточно развитую инфраструктуру влияния в Армении и можем взаимодействовать как с властями страны, так и с оппозицией. На мой взгляд, необходимо сделать все возможное, чтобы Ереван остался дружественным по отношению к Москве», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Напомним, у здания правительства Армении в Ереване прошла акция протеста в связи с обстановкой в Нагорном Карабахе. Митингующие скандировали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в сложившейся в непризнанной республике ситуации.

    На фоне обострения ситуации в Карабахе Пашинян заявил о попытках смены власти в стране. «Из разных мест звучат заявления вплоть до осуществления переворота в Армении», – передает РИА «Новости» слова политика. Он добавил, что «нарушение правопорядка и стабильности – это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Республики Армения».

    Другой митинг состоялся около здания посольства России в Ереване. Здание дипмиссии было полностью заблокировано участниками протестной акции, сотрудники ведомства были вынуждены направить ноту в МИД Армении с целью принятия должных мер. Ситуация вылилась в стычки демонстрантов с полицией.

    Ночью полицейские все же деблокировали здание посольства России. Стражи правопорядка сначала дали митингующим время на выполнение требований, а когда те отказались разблокировать здание, демонстрантов начали задерживать.

    Коментарии (12)
    20 сентября 2023, 14:28
    Корнилов: Пашинян продолжит сдавать национальные интересы Армении
    Корнилов: Пашинян продолжит сдавать национальные интересы Армении
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Протест в Армении продолжит набирать обороты. Будет лучше, если Пашинян оставит свой пост. Ведь пока премьер у власти, он будет и дальше сдавать национальные интересы государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Ереване прошли митинги, протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Позднее были достигнуты договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

    «Митинги в Ереване доказывают, что значительная часть населения страны выступают против Пашиняна. Народ начинает задумываться о том, кто довел ситуацию до того, что Армения не была готова к обострению ситуации в Карабахе, а также охладила отношения с Россией», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Сейчас наблюдаются стихийные демонстрации, которых было уже немало в период руководства Пашиняна. Полиция может попытаться подавить недовольство, как она делала это раньше. Более того, уже сейчас можно наблюдать стычки митингующих со стражами порядка. Однако этот протест может перерасти в системный, в таком случае следует ожидать политических изменений», – отмечает эксперт.

    «Пашинян рано или поздно уйдет, и для Армении будет лучше если он сделает это в результате выборов, а не протестов. Но пока премьер находится у власти, он будет продолжать свой курс на сдачу национальных интересов и обострение отношений с Россией. Не исключаю, что последнее может закончиться разрывом», – резюмировал Корнилов.

    Ранее глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Кроме того, он подчеркнул, что центр города стал его квартирой, из которой он не уйдет, пока общество не достигнет поставленных целей.

    Сразу после этого специальные подразделения полиции начали задержания. Протестующие пытаются не дать силовым структурам увести граждан с площади. Некоторые представители оппозиционного движения даже призывали к штурму правительства.

    Недовольные сложившейся ситуацией также собрались у российского посольства в Ереване. Напротив дипведомства начались стычки с представителями правоохранительных органов. Отмечается, что у здания собралось около 100 протестующих. В результате действий демонстрантов представительство оказалось полностью заблокированным.

    Тем не менее, уже ночью полицейским удалось обезопасить территорию напротив российского посольства. Стражи порядка сначала дали митингующим время на выполнения требований, а когда те отказались расходиться, начались задержания демонстрантов.

    Между тем, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) приняли решение о прекращении огня. Отмечается, что подразделения вооруженных сил Арцаха оборонялись от противника на протяжении двух дней. Тем не менее, Азербайджану удалось прорваться к боевым позициям на «некоторых участках» региона.

    Власти НКР считают, что действия международного сообщества по урегулированию ситуации оказались недостаточными, в связи с чем и было принято решение выполнить предложения командования российской миротворческой миссии по прекращению огня. Баку также заявил о достижении договоренностей по остановке «антитеррористической» операции в республике. Об этом же сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

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    20 сентября 2023, 21:23
    Алиев: Армянские подразделения сдают оружие в Карабахе

    Алиев заявил о сдаче оружия армянскими подразделениями в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянские вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали сдавать вооружение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

    Начался процесс вывода армянских вооруженных формирований с позиций, они приняли условия Баку и начали сдавать оружие и технику, сказал Алиев, передает ТАСС.

    Он добавил, что все азербайджанские военные формирования получили указания о том, что в ходе «антитеррористических мероприятий» армянское население в Карабахе не должно оказаться под ударом.

    Напомним, азербайджанская сторона провела «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (9)
    20 сентября 2023, 19:11
    В Институте стран СНГ оценили жесткость Алиева в разговоре с Блинкеном

    Политолог Грозин: Союз с Турцией развязывает Алиеву руки в диалоге с США

    В Институте стран СНГ оценили жесткость Алиева в разговоре с Блинкеном
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев, за которым стоит Турция, не боится в диалоге с США твердо обозначать свою позицию по Карабаху. Вашингтон же не хочет ссориться с Анкарой и потому не предпримет никаких шагов против Баку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Грозин. Ранее Алиев назвал главе Госдепа Энтони Блинкену условие завершения операции в Карабахе.

    «Баку занял твердую позицию по Карабаху, потому что он сейчас может себе это позволить. С одной стороны, видно, что официальный Ереван ничего не сможет, не хочет и не попытается изменить ситуацию в Карабахе в свою пользу. Ереван ничего не может противопоставить наступательной азербайджанской тактике, поддерживаемой в том числе Турцией. Алиев пользуется беспомощностью армянских властей», – пояснил Андрей Грозин, руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ.

    «Также Баку учитывает, что Карабах само армянское руководство за последний год неоднократно официально объявляло азербайджанской территорией. То есть Азербайджан сейчас в Карабахе, по сути, решает свои внутренние дела. Поэтому Москва, Тегеран и все остальные стороны объясняют свою позицию именно тем, что, по сути дела, на саму Армению нападения нет», – подчеркнул эксперт.

    «Баку говорит, что проводит террористическую операцию на территории, которую сам Ереван признает азербайджанской. Ну что тут можно сделать? Отсюда и такая наступательная позиция Азербайджана – воспользоваться моментом слабости своего регионального оппонента, отсутствием у него четких партнеров, которые могли бы его каким-то образом поддержать. Партнеров у Еревана сейчас нет ни на Западе, ни на Востоке», – добавил собеседник.

    «Алиев решил использовать такую самоубийственную политическую тактику Пашиняна для того, чтобы добиться уступок по максимуму. На это Баку рассчитывал с 2020 года – с последней яркой вспышки военной активности вокруг Карабаха. То есть, в принципе, Баку не ожидает какой-то опасной для себя дипломатической реакции других стран. Потому что та невнятица, которая прозвучала из Штатов и Франции по поводу озабоченности из-за Карабаха, не предполагает каких-то практических шагов по защите армянской позиции», – пояснил спикер.

    «Слова Алиева похожи на формальное разъяснение ситуации в Карабахе в ответ на формальную реакцию – озабоченность, выраженную ранее США, Францией и Евросоюзом. То есть Блинкен спросил то, что должен был, Алиев ответил, что должен был. Формальности соблюдены, и все довольны», – указал аналитик.

    «Обратите внимание, Баку никто не пригрозил какими-то санкциями или даже ограничениями. Условно говоря, если бы США всерьез рассчитывали изменить азербайджанскую позицию, они бы пригрозили заморозку экономического партнерства. Или хотя бы просто сказали об этом. Не говоря уже о каких-то практических шагах. Продемонстрировали бы дипломатическое неудовольствие, вызвали бы посла Азербайджана для разъяснений. Даже этого не было – даже символических шагов», – подчеркнул собеседник.

    «Россия обозначила свою позицию: большими армянами, чем армяне, русские не будут. А Иран, который пристально наблюдает за усилением позиций Турции в Закавказье, тоже уже на официальном уровне неоднократно высказался по поводу того, что какие-то шаги тем же Корпусом стражей исламской революции будут предприняты, если будут совершены агрессивные действия против собственно армянских территорий, признанных по линии ООН. А на юге, в районе Зангезурского коридора пока азербайджанской военной активности не наблюдается», – сказал Грозин.

    «Теоретически США могут надавить на Баку, чтобы склонить к миру, но не хотят портить отношения даже не с Баку, а с Турцией. С учетом комплекса сложных отношений между Вашингтоном и Анкарой, добавлять дополнительный раздражитель в американо-турецких отношениях в виде активной поддержки позиции Еревана в Вашингтоне не считают для себя необходимым», – отметил эксперт.

    Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе при условии сдачи оружия армянскими силами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену. Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщили в администрации главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Алиев заявил, что ВС Азербайджана начали операцию локального характера для предотвращения новых провокаций Армении в Карабахе. Он добавил, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелам, работа ведется по легитимным военным целям.

    Алиев указал, что Баку неоднократно приглашал к диалогу армянское население, проживающее в Карабахском регионе, но они отказывались от этого. В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу.

    «Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», – добавили в администрации азербайджанского президента. Блинкен же выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армян из Карабахского региона.

    Конфликтную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, возможно, удастся перевести в мирное русло, заявил в беседе с главой МИД Китая Ван И российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, в основном пункте базирования российских миротворцев свыше двух тысяч гражданских лиц, половина из которых – дети, в данный момент Москва в тесном контакте со всеми сторонами конфликта и властями Еревана, Степанакерта и Баку, передает ТАСС. «Надеюсь, мы сможем добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло», – подчеркнул Путин. Напомним, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    20 сентября 2023, 20:16
    Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в Карабахе

    Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана после антитеррористической операции в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджан по итогам «антитеррористических мероприятий» восстановил собственный суверенитет в Нагорном Карабахе, заявил президент страны Ильхам Алиев в обращении к нации.

    Успешное начало и завершение «антитеррористических мероприятий» позволило Баку восстановить свой суверенитет, военные страны ликвидировали «значительную часть» армянского военного контингента в Карабахе, заявил Алиев, передает РИА «Новости».

    До этого в Азербайджане заявили, что согласована большая половина вопросов по мирному соглашению с Арменией.

    Напомним, азербайджанская сторона провела «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

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    20 сентября 2023, 15:59
    Протестующие в Ереване перекрыли проспект рядом со зданием правительства

    Группа протестующих в Ереване перекрыла проспект рядом со зданием правительства

    Протестующие в Ереване перекрыли проспект рядом со зданием правительства
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группа протестующих в центре Еревана перекрыла проспект Тигран Мец рядом со зданием правительства Армении, люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает местный портал 24News.

    Отмечается, что протестующие скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки Пашиняна, политика которого привела к неудачному исходу боевых действий в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

    Ранее глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Также некоторые представители оппозиционного движения даже призывали к штурму здания правительства. Недовольные сложившейся ситуацией также собрались у российского посольства в Ереване. Напротив дипведомства произошли стычки с полицией.

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    20 сентября 2023, 11:56
    Стало известно о 32 погибших и более 200 раненых за сутки в Нагорном Карабахе

    Омбудсмен Армении Манасян сообщила о 32 погибших в результате обстрелов в Нагорном Карабахе

    Стало известно о 32 погибших и более 200 раненых за сутки в Нагорном Карабахе
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Свыше 30 человек погибли, более 200 ранены в результате начатой 19 сентября военной операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

    По ее словам, военнослужащие Азербайджана применяют крупнокалиберное оружие против мирного населения, 32 человека погибли, более 200 ранены, передает «Интерфакс».

    Манасян сообщила, что есть погибшие и среди мирного населения – семь человек, двое из них дети. Кроме того, 35 человек ранены, 13 из которых – дети.

    Омбудсмен Армении добавила, что также в Нагорном Карабахе повреждены жилые здания и автомобили, обстрелян автомобиль скорой помощи, который направлялся из Степанакерта в Мартакерт.

    Накануне Минобороны Азербайджана начало «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном на фоне обострения ситуации в Карабахе, и заявил о призывах к госперевороту в стране.

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    20 сентября 2023, 20:32
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

    Они коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения – Россия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    20 сентября 2023, 18:12
    Баку согласовал 70% вопросов по мирному договору с Ереваном

    Баку объявил о согласовании 70% вопросов по мирному договору с Ереваном

    Баку согласовал 70% вопросов по мирному договору с Ереваном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанская и армянская стороны согласовали больше половины вопросов по мирному соглашению, заявил помощник президента Азербайджана – глава отдела по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

    Согласовано около 70% вопросов по мирному соглашению, это должен быть взаимный процесс, сказал Гаджиев, передает РИА «Новости».

    По его словам, проведению очередных переговоров помешали «развернутые гибридные войны» и «негативные тенденции». Он добавил, что Армения из своего бюджета оказывала «финансовую, политическую и военную поддержку вымышленному режиму».

    19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

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