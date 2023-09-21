  • Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
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    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    6 комментариев
    21 сентября 2023, 10:36

    Зафиксирован рекордный отбор газа из хранилищ в Европе

    Стало известно, что Газпром подает транзитом через Украину газ для Европы в объеме 42,4 млн куб. м в сутки

    Зафиксирован рекордный отбор газа из хранилищ в Европе
    @ Uwe Anspach/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) упала до минимума с 2011 года, тогда как отбор газа в сентябре достиг рекордно высокого уровня.

    В частности, общие накопленные запасы газа в Евросоюзе приближаются к 94,4%, что ниже исторического максимума для данного периода времени, передает ТАСС.

    При этом газ на бирже в Европе торгуется около 420 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне продолжающихся забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии.

    Кроме того, Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российский газ нашел обходной путь в Европу.

    19 сентября 2023, 06:57
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу

    Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас доверяет России не меньше, чем Западу.

    Эрдоган подчеркнул, что у него «нет причин не доверять». По его словам, «насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия». При этом он отметил, что 50 лет ЕС заставлял Турцию «ждать у своих дверей». Он не согласился с тем, что Москва «использовала зерновую сделку как преимущество» в конфликте с Украиной, и с тем, что Москве «нельзя доверять». Эрдоган указал, что Турция получает «половину природного газа из России», страны «солидарны» и «предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности», передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    В ответ на критику в связи с отказом вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине Эрдоган заявил: «Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран – членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история».

    Он считает, что конфликт на Украине «будет длиться долго и закончится не скоро». При этом Эрдоган заявил, что глава Российского государства Владимир Путин «выступает за скорейшее окончание конфликта». «Это то, что он сказал, и я верю его словам», – подчеркнул Эрдоган.

    Отвечая на вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в ЕС, Эрдоган сказал, что Турция будет приветствовать «положительное решение» ЕС, но она «всегда была самодостаточной страной». «Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», – сказал Эрдоган.

    Напомним, Эрдоган заявил, что Турция планирует создать центр по газу, сравнимый с центрами в Лондоне и Гамбурге, и хочет обсудить этот вопрос с Россией. Эту идею в прошлом выдвинула Москва, но сейчас для России этот проект потерял былую привлекательность.

    Коментарии (19)
    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (21)
    19 сентября 2023, 06:39
    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудить проблему импорта зерна с Украины с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран ЕС вызывает «политические вопросы», заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

    Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

    Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

    Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

    Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

    Коментарии (2)
    20 сентября 2023, 13:48
    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»

    Политолог Скачко: Поляки быстро подавят недовольство украинских нахлебников после отмены пособий

    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поляки относятся к украинцам как к наемным рабочим. Никакой жалости к ним они не испытывают. А если беженцы попробуют начать протест, его тут же подавят. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года.

    «Польское общество устало от содержания большого числа украинских нахлебников. К тому же эти бездельники еще умудряются и шантажировать приютившую сторону. Вспомним, как Владимир Зеленский угрожал ЕС беспорядками в том случае, если потоки помощи прекратятся. Он, что называется, готов пилить сук, на котором сидел все эти полтора года», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако отрицать вероятность погромов на территории Польши нельзя. Украинцев здесь достаточно много, а если им перекроют основной источник доходов, то эти люди получают хороший повод для объединения», – подчеркивает собеседник.

    «Но многое будет зависеть от того, смогут ли эти беспорядки организовать, четко обозначить цели протестов и найти приемлемого лидера. Тем не менее в Польше с украинцами долго возиться не будут», – считает политолог.

    «К ним относятся в лучшем случае как к наемным рабочим. Особого сочувствия в Варшаве к беженцам никто не питает, и если нахлебники решатся пройтись по столице с требованиями, их потуги отстоять «справедливость» быстро будут подавлены, а бунтовщиков вышлют домой», – уверен эксперт.

    «Кроме того, остановка выплат может стать первым шагом на пути к отмене и другой финансовой помощи «союзнику» со стороны Варшавы. В целом Дуда, при должных усилиях, действительно может сказать Украине громкое «до свидания». Главное, чтобы Польша сумела выстоять под давлением США и ЕС, поскольку западные страны сейчас крайне пристально следят за любыми выпадами в сторону Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. По его словам, поддержка беженцев может осуществляться только на период длящегося вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

    Говоря о мерах в рамках помощи украинцам, он добавил, что «они не будут продлены в большей степени». Кроме того, министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка беженцев возможна только при условии согласия местных граждан. Об этом пишет издание «Коммерсант».

    По его словам, правительство готово оказывать помощь украинцам, однако в случае, если поляки воспримут эту инициативу негативно, то ее продолжение окажется затруднительным. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Варшава заинтересована в миграции граждан Украины.

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    19 сентября 2023, 04:59
    Молдавия заявила о желании избежать судебной тяжбы с Газпромом

    Министр энергетики Молдавии Парликов заявил о желании Кишинева избежать судебной тяжбы с Газпромом из-за долга

    Tекст: Антон Антонов

    Кишинев хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

    Парликов заявил, что Молдавия в предложении об урегулировании долга руководствуется «реальными юридическими фактами». По его словам, Молдавия хочет, чтобы 400 млн долларов долга списали, поскольку в соответствии с законами двух стран долг «должен подтверждаться каждые три года», а Газпром с 2020 года «по этой части долга никаких переподтверждений не проводил».

    Кишинев утверждает, что в данном случае «аудиторы зафиксировали как есть», хотя прежде Газпром «регулярно делал это». Парликов заявил, что Молдавия может «согласиться» вернуть долг, но у нее есть право этого не делать. «Вот мы предлагаем не выплачивать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TV-8.

    Напомним, Молдавия пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Власти Молдавии после аудита заявили, что готовы выплатить Газпрому только 8,6 млн.

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    18 сентября 2023, 12:32
    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину

    Политолог Шеслер: Власти Украины решили запугать уклонистов уголовными делами

    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинские власти хотят запугать беженцев уголовными делами и вернуть потенциальных призывников на родину. Однако это заявление возымеет обратный эффект. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее офис Зеленского начал угрожать беженцам с Украины уголовными делами после возвращения.

    «Процесс мобилизации на Украине проходит с большими трудностями, еще и европейцы не стремятся массово депортировать уклонистов. Более того, для высылки каждого человека нужен отдельный судебный процесс, где будет сложно доказать получение поддельной справки. Поэтому офис Зеленского хочет запугать сбежавших украинцев уголовными делами, чтобы вернуть их домой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Однако это заявление возымеет обратный эффект. Для многих потенциальных призывников перспектива погибнуть на фронте куда страшнее, чем уголовное преследование. Открытие дел лишь вызовет исход беженцев из Польши в те страны, в которых нет угрозы депортации, например, в Германию или Чехию», – отмечает собеседница.

    «Сейчас многие украинские демографы прогнозируют, что после окончания боевых действий в страну вернется только половина беженцев, а некоторые аналитики и вовсе говорят лишь о трети. Угроза уголовных дел еще больше сократит это число», – подчеркивает она.

    «При этом надо понимать, что все эти потенциальные разбирательства коснутся только простых украинцев. Дети чиновников, олигархов, депутатов и других медийных персон благополучно избежали мобилизации и живут за пределами страны, пока их родители показывают свой «патриотизм» подобными заявлениями», – резюмировала Шеслер.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти страны будут добиваться вынесения судебных приговоров против граждан, получивших справку о негодности к службе за взятку. Он пояснил, что потребуется «обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили». Там подсудимый должен будет доказать, что получил документ легально.

    Подоляк признал, что «экстрадиция – это сложная юридическая процедура». В связи с этим в Киеве не рассчитывают «на массовый возврат таких людей». Украинское руководство намерено составить «реестры людей, которые получали фиктивные справки». По словам Подоляка, у таких граждан возникнут «проблемы уже при возвращении на Украину».

    Напомним, власти Польши уже начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом писала газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Варшаву, чтобы Украине разрешили отправить в Польшу своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать уклонистов. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия воздержится от депортации. РИА «Новости» отмечает, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

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    18 сентября 2023, 14:35
    В ЕС допустили создание европейского авианосца для защиты Балтики

    Еврокомиссар Бретон заявил о возможности создания европейского авианосца

    В ЕС допустили создание европейского авианосца для защиты Балтики
    @ IMAGO/Giannis Panagopoulos/Eur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз может рассмотреть возможность создания собственного авианосца для защиты морских территорий, заявил на радио Sud Radio еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    По его словам, в этом вопросе необходимо задуматься об общей инфраструктуре для защиты морского пространства, в частности для защиты Балтийского и Средиземного морей, а также обороны в Атлантическом и в Тихом океанах, передает ТАСС.

    Также Бретон отметил, что в соответствии с доктриной безопасности ЕС есть так называемые оспариваемые пространства, «для обороны которых необходимо иметь общую стратегию», однако еврокомиссар не стал озвучивать никаких конкретных планов по поводу проекта авианосца.

    Ранее Бретон заявил, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт на ее территории.

    Коментарии (17)
    19 сентября 2023, 14:50
    В ЕС усомнились в трезвости украинского чиновника после слов об иске в ВТО

    Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости украинского чиновника после слов об иске ВТО

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломат Европейского союза усомнился в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качки из-за его заявления о плане начать процесс подачи жалобы во ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна.

    Издание пишет, что дипломат возмутился угрозами Качки, и усомнился, что украинский чиновник был трезв, когда делал подобные заявления, передает RT со ссылкой на Politico.

    Между тем замминистра экономики Украины в ответ на удивление европейского дипломата отметил, что в Евросоюзе не были готовы к «ясным формулировкам» от Украины.

    Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии  из-за запрета ввоза украинского зерна.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 02:26
    Боррель не увидел возможности для возвращения к зерновой сделке

    Боррель заявил об отсутствии какой-либо возможности для достижения соглашения по зерновой сделке

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас, как ему кажется, нет никакой возможности для достижения соглашения о возобновлении зерновой сделки.

    Боррель заявил, что «Россия ставила условия», однако, по его мнению, это не «вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций». По версии Борреля, санкции «не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений».

    «Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности (с Россией) нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят», – приводит его слова РИА «Новости».

    Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Боррель также сообщил, что ЕС продолжит переговоры с «украинскими партнерами». По его словам, главы МИД стран Евросоюза скоро провести встречу в Киеве, передает ТАСС.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их. Дипломатические источники в ООН указывали, что для возобновления зерновой сделки требуется согласие ЕС и США, так как на ООН, ни Турция сами не могут обеспечить выполнение всех условий.

    Евросоюз является одним из ключевых игроков, от которых зависит выполнение условий России для возвращения в зерновую сделку. В первую очередь это касается подключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2023, 23:43
    США решили не вмешиваться в спор вокруг поставок украинского зерна в ЕС

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе США «запугивать» участников спора о поставках украинского зерна в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны США было бы лицемерием запугивать другие страны в связи с суверенными решениями относительно поставок украинского зерна в ЕС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сообщил, что США в курсе обеспокоенности ряда европейских стран «по поводу импорта украинского зерна», но «речь идет о суверенных решениях», которые «в наибольшей степени» отвечают «интересам населения» государств, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что переговоры с Братиславой, Будапештом и Варшавой по данному вопросу не проводятся. Как заявил Кирби, США стремятся к тому, чтобы украинское зерно оказалось на рынке, но «каждая страна тут должна решать сама за себя».

    Напомним, Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию. Эти страны отказались участвовать в координационной платформе по украинскому зерну.

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    19 сентября 2023, 03:58
    Румыния указала на возможные проблемы Австрии с добычей газа в Черном море

    Премьер Румынии Чолаку увязал добычу газа в Черном море австрийской OMV с позицией Вены по Шенгенской зоне

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Румынии Марчел Чолаку выразил надежду, что противодействие вступлению Румынии в Шенгенскую зону «не повлияет на имидж OMV Petrom» и на участие австрийской компании в проекте по добыче газа в Черном море.

    Чолаку встретился с делегацией группы OMV Petrom. Компания обеспокоена поправками в закон об оффшорах, которые предусматривают «временные ограничения на цену и продажу» для объемов газа, добываемого из Черного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на G4Media.

    Чолаку выразил надежду, что отношение главы правительства Австрии Карла Нехаммера к «неоправданному противодействию» желанию Румынии войти в Шенгенскую зону «не повлияет на имидж OMV Petrom в Румынии». По его словам, это будет «нежелательно для обеих сторон».

    «Мы продолжим поддерживать проект Neptun Deep и двигаться вперед, основываясь на нынешней форме оффшорного закона, точно так же, как Румыния продолжит поддерживать свои аргументы относительно присоединения к Шенгенской зоне, в том числе в европейских судах, если Австрия не изменит свою позицию», – сказал Чолаку.

    Источники сообщают, что он призвал OMV с помощью «экономической дипломатии» повлиять на Нехаммера.

    Напомним, Австрия заблокировала включение Румынии в Шенген, так как опасалась, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов

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    20 сентября 2023, 21:14
    Лавров указал на двойные стандарты при приеме в ЕС

    Лавров удивился предложению принять Украину в ЕС раньше Сербии и Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербии и Турции приходится ждать своей очереди на вступление в Европейский союз десятилетиями, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину вне очереди, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Звучат призывы из Брюсселя расширить Евросоюз как можно скорее, включая страны с Балкан, но «главный пафос» не про Сербию или Турцию, которые ждут своей очереди десятилетиями, а про Украину, сказал Лавров на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.

    Боррель, претендуя на роль «идеолога евроинтеграции», недавно заявил, что нужно принять киевский режим как можно скорее. «Дескать, если бы не война, на это ушли бы годы, а так можно и нужно без всяких критериев. Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов принимаем в ряды Евросоюза вне очереди», – заключил Лавров.

    Ранее Лавров заявил риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

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    18 сентября 2023, 12:21
    Суд в Европе постановил приостановить санкции против гонщика F1 Мазепина
    Суд в Европе постановил приостановить санкции против гонщика F1 Мазепина
    @ Florent Gooden/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие санкций в отношении бывшего российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина должно быть приостановлено, такое решение вынес Европейский суд общей юрисдикции, заявили в пресс-службе спортсмена.

    Совет ЕС 14 сентября постановил продлить санкции против гонщика на полгода, но Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Глава Европейского суда общей юрисдикции 7 сентября издал постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции против россиянина, если они будут продлены. У Мазепина должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях в ЕС, указал суд.

    Адвокат Мазепина Аарон Басс считает, что Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы «свести на нет» постановления суда, это свидетельствует о «серьезнейшем институциональном кризисе».

    Это делается, чтобы наложить санкции, основанные на «вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах». Мазепин, по словам защитника, никак не вовлечен в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход, сказал адвокат.

    В марте 2023 года глава Европейского суда общей юрисдикции вынес постановление, приостанавливающее санкции в порядке обеспечительных мер. Через две недели санкции против Мазепина были введены вновь, без учета постановления суда. 19 июля председатель суда снова приостановил их. В августе делу Мазепина против Совета ЕС присвоили приоритетный статус.

    В марте 2022 года против Мазепина ввели санкции по Украине за связи с «влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

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    18 сентября 2023, 14:30
    Ученый: Россия может стать образцом отстаивания традиционных ценностей

    Ученый Полосин: В условиях кризиса общественных наук Россия может предложить другим странам свой путь развития

    Ученый: Россия может стать образцом отстаивания традиционных ценностей
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир сегодня столкнулся с кризисом. Встал вопрос о том, как дальше будет жить наше общество. В этих условиях Россия может предложить другим странам путь защиты традиционных ценностей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ученый Андрей Полосин. Ранее в Москве стартовала конференция, нацеленная на укрепление традиционных ценностей через воспитательную работу в вузах.

    «Россия может стать для других стран образцом отстаивания и защиты традиционных ценностей. Если мы ценим и уважаем себя, то можем посоветовать миру то, что сами считаем верным. Не навязывать, не заставлять, а именно предложить», – сказал Андрей Полосин, профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России».

    «Мы сейчас столкнулись с кризисом общественных наук. Тот подход и концепция, которую эксплуатировали западные ученые в рамках так называемой атлантической цивилизации, зашли в тупик. Им больше нечего предложить миру. Теперь перед всеми нами встал вопрос о том, как дальше будет жить общество. Это и есть главная проблема на сегодняшний день», – резюмировал Полосин.

    Напомним, в понедельник в Москве началась конференция «Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза». Об этом сообщается на официальном сайте Российской академии образования.

    Целью конференции является реализация стратегических ориентиров развития системы высшего образования в русле традиционных ценностей и историко-культурных традиций российского народа, выработка научно-методологических основ и инновационных практик по реализации приоритетов государственной политики в сфере воспитания студенческой молодёжи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Среди прочего участники обсудят психологические основы формирования мировоззрения и гражданской идентичности личности; систему воспитательной работы вуза, направленную на присвоение традиционных духовно-нравственных ценностей; традиционные ценности как основу формирования универсальных компетенций студента и их присвоение через участие в молодежных движениях и объединениях.

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    20 сентября 2023, 16:52
    Грушко: ЕС признал неготовность возобновлять зерновую сделку

    Грушко заявил о фактическом признании ЕС в неготовности возобновлять зерновую сделку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки говорит о том, что ЕС не готов и не будет выполнять обязательства по ней, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    По его словам, это высказывание свидетельствует о том, что Евросоюз не готов и не будет выполнять все обязательства, зафиксированные на бумаге вместе с ООН, передает ТАСС.

    Грушко заявил, что Запад также не готов вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности путем снятия препятствий для нормальной торговли сельскохозяйственными товарами. «Прежде всего отменить те санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию», – указал замминистра.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их.

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