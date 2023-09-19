  • NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как сибирская нефть стала дороже эталона Brent
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    Штурмовые отряды в зоне СВО получили гранатометы ГМ-94
    Маск обвинил Сороса в попытке уничтожить западную цивилизацию
    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения
    Рига собралась потребовать от 3,6 тыс. граждан России покинуть Латвию
    Власти разъяснили применение цифрового паспорта
    Госдолг США превысил 33 трлн долларов
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    14 комментариев
    19 сентября 2023, 10:00

    Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении

    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отбросили украинскую армию на исходные позиции на Угледарском направлении, уничтожены скопления противника на участках в лесополосе, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в районе Приютного и Старомайорского, но были отброшены на прежние позиции, также артиллерия прочесала лесопосадку, где было уничтожено скопление противника, передает ТАСС.

    Также, по словам врио главы ДНР, российским войскам удалось купировать ситуацию по рубежу Урожайное, Старомайорское и Новодонецкое и отбросить ВСУ на исходные позиции.

    Ранее российские военные отбили атаку ВСУ у Работино.

    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (79)
    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (92)
    18 сентября 2023, 00:57
    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина в ходе СВО

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
    @ t.me/aleksandr_skif

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин («Дунай»), сообщил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели», – сообщил Ходаковский, выразив соболезнования близким Кондрашкина и его боевым товарищам.

    Ходаковский заявил: «Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас – нам ещё нужно немного поработать», пишет «Коммерсант».

    Ходаковский рассказал, что их знакомство состоялось после освобождения Мариуполя, когда батальону «Восток» нужно было для выполнения новых задач работать вместе с бойцами 31-й бригады.

    Минобороны сообщало, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. В СМИ сообщали, что она принимала участие в боях за Гостомель в начале СВО. Как сообщается в открытых источниках, Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В 2020 году он рассказывал, что принимал участие в трех вооруженных конфликтах.

    В апреле 2022 года сообщалось, что на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет воссоздана легендарная 104-я дивизия. Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады.

    Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии.

    Коментарии (32)
    18 сентября 2023, 06:20
    В Польше пожаловались на заполненные продуктами магазины в России

    Польский портал O2 пожаловался на «хорошо оборудованные и процветающие магазины» в России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские СМИ выразили разочарование в связи с ситуацией в России, посмотрев видео, снятое россиянкой в российских магазинах.

    Польский портал O2.pl оценил ролики, снятые россиянкой Светланой в TikTok. Она рассказала об изменениях цен и ассортимента в магазинах. Как отмечает, O2.pl нельзя сказать, «является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей», но магазины, судя по видео, «полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться», передает РИА «Новости».

    O2.pl заявил, что из-за санкций в России «трудные времена, но страна справляется с препятствиями». В роликах можно увидеть «хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи». «Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», – заявил автор статьи.

    Отмечается, что после ухода брендов в России перешли на местные аналоги продукции, которые O2.pl, однако, называет «подделкой». При этом сообщается, что у аналога McDonalds «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», не изменились и продукты. Кроме того, в магазинах достаточно «икры, которой так гордятся россияне», а также «до сих пор доступна» паста Nutella.

    O2.pl пишет, что специальная военная операция на Украине все еще идет и «ситуация в России, безусловно, еще изменится». Как заявил автор материала, Светлана «колоритна» и демонстрирует ситуацию в России с лучшей стороны, но это «не конец проблем».

    Напомним, польские СМИ также жаловались, что туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия.

    Коментарии (37)
    17 сентября 2023, 15:50
    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

    Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров. Для полного разрушения предприятия потребуются месяцы системных ударов по объектам, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    «Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

    «Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

    «Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Коментарии (32)
    18 сентября 2023, 13:48
    El Pais: В ВСУ изменилось отношение к российским бойцам

    El Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах России из-за безуспешного наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные стали уважительно отзываться о подготовке российских бойцов на фоне своего безуспешного контрнаступления, пишет испанская El Pais.

    Издание отметило уважительный тон  украинского военного Владимира, который рассказал о подготовке ВС России. По его словам, российские войска лучше обучены, более опытны, у них «страшное оружие», передает РИА «Новости».

    El Pais пишет, что это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (13)
    18 сентября 2023, 12:02
    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке

    Кабмин Украины уволил Маляр с поста замминистра обороны после лжи о взятии Андреевки

    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Он также отметил, что кроме Маляр в числе уволенных – заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко, передает РИА «Новости».

    На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк, передает ТАСС.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки связано с внутриполитической борьбой.

    Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Новым главой ведомства стал Рустем Умеров.


    Коментарии (34)
    18 сентября 2023, 14:23
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на понедельник ударили по месту хранения крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории, сообщили в Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удар наносился ударными беспилотниками по местам, где киевский режим хранил британские крылатые ракеты Storm Shadow, боеприпасы с обедненным ураном. Удар нанесли и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

    Подчеркивается, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

    Ранее ВС России с помощью 11 групповых ударов нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

    Коментарии (64)
    16 сентября 2023, 16:03
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».

    Как отмечает «Царьград» в Telegram-канале, около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

    При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

    Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

    Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

    При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

    Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.

    Коментарии (14)
    16 сентября 2023, 21:51
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

    Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

    Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (13)
    16 сентября 2023, 18:37
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

    Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы

    Tекст: Вера Басилая

    Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.

    По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ  будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 13:38
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обернули в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

    «Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

    Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

    По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

    «Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

    Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

    Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (18)
    18 сентября 2023, 06:59
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность для Украины ради мира отказаться от части территорий, которые она считает своими, президент страны Владимир Зеленский отверг такой вариант.

    «Нет. Это наша территория», – заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос. Также он заявил, что и после того, как благоприятные погодные условия пройдут, вооруженные силы Украины намерены продолжить попытки контрнаступления. По его словам, ВСУ нужно «двигаться вперед». Он призвал «забыть о погоде и тому подобном», передает ТАСС со ссылкой на СBS.

    Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод российских войск. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории.

    Коментарии (26)
    18 сентября 2023, 00:27
    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

    Глава украинской военразведки Буданов призвал не рассчитывать на окончание конфликта парадом ВСУ в Москве

    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Украины осознает, что конфликт с Россией не закончится украинским «парадом победы» в Москве, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов заявил, что Россия всю свою историю сталкивалась с вооруженными конфликтами, в связи с этим он не ждет, что Россия когда-либо примет решение сдаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, прежде Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуть контроль над Крымом. Он также утверждал, что ожидаемый Киевом выход вооруженных сил Украины на границы 1991 года – завершение только первого этапа конфликта.

    Коментарии (31)
    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (4)
    Главное
    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
    В Германии анонсировали новую военную помощь Украине
    Молдавия заявила о желании избежать судебной тяжбы с Газпромом
    США решили не вмешиваться в спор вокруг поставок украинского зерна в ЕС
    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским
    Найдены обломки пропавшего в США F-35

    Как сибирская нефть стала дороже эталона Brent

    Стоимость российской нефти ВСТО, которая экспортируется в Китай, превысила стоимость Brent. Однако эта ситуация не является аномалией, потому что легкая нефть ВСТО должна стоить дороже мирового эталона Brent. Эта ситуация показывает, что стоимость российской нефти как раз приходит в норму. Более того, сорт ВСТО приобрел важнейшее политическое значение. Подробности

    Перейти в раздел

    США пытаются спасти однополярный миропорядок псевдореформой СБ ООН

    Президент США Джо Байден намерен предложить реформу Совета Безопасности ООН. По версии Штатов, орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». При этом ранее Россия также высказывалась за изменения. В чем разница подходов двух стран, удастся ли прийти к консенсусу и каковы истинные намерения Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

    Атаки противника у села Клещеевка отражены, заявляют в Минобороны России. Таким образом были опровергнуты утверждения главы киевского режима Зеленского о взятии этого населенного пункта. Почему Клещеевка и соседняя Андреевка стали в последнее время центром ожесточенных боев – и имеют ли они какое-либо стратегическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев подготовил Грузии октябрьскую революцию

    Руководство военной контрразведки Украины и экс-соратники Михаила Саакашвили планируют устроить в октябре в Грузии «майдан» по украинскому сценарию. Поводом должен стать возможный отказ Евросоюза присвоить Грузии статус кандидата. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии. Насколько реальна угроза «майдана» в Тбилиси? И для чего это нужно Киеву? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............