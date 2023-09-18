Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
Рогов: Российские военные отбили атаку восточнее села Работино, уничтожены два танка
Во время попытки атаки ВСУ восточнее села Работино два украинских танка подорвались на минах, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что украинская пехота разбежалась после того, как два танка подорвались на новых российских минных заграждениях. ВС России несколько часов накрывали прицельным минометным огнем засевших в лесопосадке украинских военных, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что большая часть украинского взвода была уничтожена, «повезло тем, кто смог уйти».
Ранее Рогов сообщил, что элитные войска Киева потребовали вывести их с передовой в Запорожской области.
До этого в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.