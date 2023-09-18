МИД: Россия будет отслеживать ситуацию с ограничениями ЕС по ввозу товаров

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что МИД и загранучреждения РФ будут внимательно следить за ситуацией в режиме реального времени и определять в отношении каждой конкретной страны дальнейшие шаги на основе анализа действий ее официальных представителей, передает ТАСС.

В МИД предупредили, что ЕС должен четко отдавать себе отчет, что «отсидеться за спиной Брюсселя, прикрываясь столь откровенно растаптывающей права человека пресловутой еэсовской «солидарностью», здесь не удастся». Отвечать за свою политику целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придется в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги», добавили в ведомстве.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо приостановить дипотношения с Евросоюзом, вывезти оттуда всех дипломатов в ответ на новые ограничения для россиян, введенные ЕК.