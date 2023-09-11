У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.0 комментариев
Медведев предложил дипломатический ответ на ограничения ЕС
Замруководителя Совбеза Медведев призвал временно прервать все дипотношения с Евросоюзом
Необходимо приостановить дипотношения с Евросоюзом, вывезти оттуда всех дипломатов, в ответ на новые ограничения для россиян, введенные Еврокомиссией, заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, руководители Евросоюза сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Решение ввести новые ограничения против россиян – «явно не кара для «преступного агрессивного режима в Кремле», а «конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», следует из сообщения в Telegram-канале Медведева.
Он считает, что вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза точно не нужно, а лучше просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в Россию.
«Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», – отметил Медведев.
Ранее Еврокомиссия заявила, что въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.
Врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов считает «несусветной глупостью» запрет Евросоюза въезжать на зарегистрированных в России автомобилях.